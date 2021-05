L’intuition première de Franz Fodéré, Fondateur et Président de Zaion, était que le rapport des consommateurs aux interfaces de navigation et d’interaction avait évolué plus vite que les standards du marché de la relation client, synonyme de frustration pour les clients. Après tout, qui n’a jamais rongé son frein sur des serveurs vocaux interactifs à taper des suites de nombre pour tenter d’être mis en relation avec un conseiller tout en croisant les doigts d’avoir choisi le bon cas d’usage.

Lancé en 2017, il n’aura fallu que quelques années à Zaion pour s’imposer comme une solution technologique référente sur le marché de la relation client en France.

Spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée à la voix, la startup enrichie l’expérience client des organisations en leur permettant en même temps de digitaliser et automatiser la gestion des échanges clients vocaux simples et récurrents, ainsi que de valoriser l’expertise des conseillers sur les appels à plus forte tout en leur offrant un meilleur traitement de l’appel. “La voix est le canal le plus naturel pour engager le dialogue avec une entreprise ou une administration. Partant de ce postulat, notre ambition est de créer la relation client du futur grâce à l’IA basée sur une expérience client fluide, engageante, riche et efficace” précise Franz Fodéré.

L’entreprise annonce ce mercredi 26 mai une levée de fonds de 9 millions d’euros auprès de Fortino Capital, Truffle Capital, Pro BTP Innovation et de Bpifrance ainsi que de son investisseur historique La France Mutualiste.

« Zaion s'adresse au marché mondial de l'IA conversationnelle qui atteindra 102 milliards d'euros d'ici 2026. Nous pensons que grâce à son expérience reconnue de la relation client et à son expertise technologique de l’intelligence artificielle, Zaion va transformer l’expérience client et améliorer significativement la satisfaction des utilisateurs. » - Filip Van Innis, Investment Director de Fortino Capital.

Accélération sur l’internationalisation, développement de ses technologies de relation client augmentée et recrutement

La levée de fonds vise à offrir à la startup la latitude pour consolider son statut de leader français sur les technologies IA sur la voix appliquées à la relation et l’expérience client tout en se donnant les moyens de partir à la conquête de nouveaux marchés européen, comme l’indique Franz Fodéré : “Je suis ravi d’embarquer, pour cette nouvelle étape, des investisseurs dotés d’une culture propre à l’Europe du Nord et capables de nous accompagner dans un développement international à long terme. »

Doté depuis 2020 d’un véritable centre de R&D, le Zaion Lab, lieu de rencontre, d’échange et de travail entre le monde industriel et académique, la société compte poursuivre ses efforts de développement sur trois axes :

IA vocale (reconnaissance de la parole),

IA conversationnelle (traitement en langage naturel),

IA paralinguistique (détection du genre, de l’âge, de la tonalité ou encore des émotions).

La startup française qui compte aujourd’hui près de 80 collaborateurs devrait par ailleurs doubler ses effectifs d’ici la fin 2022.

Zaion en bref :