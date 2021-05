La page de paiement est un élément essentiel de votre site e-commerce. Pourtant, cette page est souvent moins bien pensée, à tort, que les autres. Quand on sait que le taux d’abandon moyen d’un panier s’élève à 75%, il y a de quoi se motiver à repenser cette fameuse page. En effet, c’est un élément essentiel de l’expérience utilisateur offerte par votre marque. Même si un internaute est convaincu de votre produit, si cette dernière page a été mal pensée, le risque d’abandon du panier est réel.

C’est justement pour cette raison que PayPlug, une solution de paiement française conçue pour les PME, vous propose un outil pour mesurer si votre page de paiement est bien optimisée. Chaque page de votre site e-commerce a son importance, mais c’est bien l'étape du paiement, en particulier, qui est l’étape la plus cruciale et paradoxalement la plus négligée par les e-commerçants.

Depuis plusieurs années, PayPlug permet à des milliers de marchands d’optimiser leur page de paiement simplement et en toute sécurité. Aujourd’hui, profitez de l’opportunité de tester la performance de votre page de paiement avec le regard expert de PayPlug. En analysant plusieurs critères techniques et graphiques, PlayPlug est capable de repérer ses points forts et ses points faibles, puis de vous envoyer des recommandations personnalisées pour l'améliorer.

Pour savoir si votre page de paiement est optimisée, cet outil va évaluer plusieurs aspects :

Votre page de paiement s'affiche-t-elle correctement sur tous les supports ?

Quel est votre taux d'abandon de panier actuel ?

Quelles sont les causes d’abandon ?

Le formulaire contient-il trop de champs à remplir ?

Votre page s'affiche-t-elle correctement sur tous les supports ?

Bien identifier les causes de l’abandon de panier peut vous permettre d’améliorer considérablement votre taux de transformation. Il est par exemple possible que votre page de paiement ne s’affiche pas correctement sur les supports mobiles. Cela peut être un véritable problème pour vos clients. Dans tous les cas, il faut rectifier le tir.