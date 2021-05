Aujourd’hui, 94% des internautes déclarent qu’un avis positif les incite à acheter. Alors si un influenceur fait la promotion d’une marque, cette dernière a tout gagné ! L’intérêt d’une collaboration est certes de toucher le public de l’influenceur, mais les enjeux vont plus loin.

Le terme d’amplification ne vous est peut-être pas familier. Reech, société française spécialiste du marketing d’influence, offre une brique technologique dédiée à l’amplification, via Reech Amplify.

Dans son guide pratique de l’influence marketing, l’entreprise explique le concept de l’amplification : “l’amplification, c’est la possibilité pour une marque de faire de l’achat média directement sur le contenu et au nom de l’influenceur”.

Dans ce guide, vous allez découvrir le concept d’amplification, l’intérêt pour les marques, mais aussi les influenceurs, les mythes et les réalités de l’amplification ou encore des outils pour faire de l'amplification.

L’amplification pour multiplier les résultats des campagnes d’influence marketing

Pour se mettre dans le bain et mesurer l’importance de l'amplification, il est intéressant de rappeler qu’aux États-Unis, les annonceurs investissent le même budget en rémunération influenceur qu’en amplification. La raison ? L’amplification offre de belles opportunités et surtout permet de multiplier les performances d’une collaboration avec un influenceur.

L’amplification consiste simplement à utiliser, via la publicité. Les contenus postés par les influenceurs dans leur feed, afin de toucher une cible différente et plus large que la sienne. La collaboration avec un influenceur est donc le premier pas vers l’amplification.

L’amplification présente un intérêt aussi bien pour les marques que les influenceurs

L’influenceur séduira alors sa communauté avec des codes qui lui sont propres, pour que cette dernière s’intéresse au partenariat. Avec l’amplification, il est possible d’atteindre de nouvelles personnes, tout en profitant du nom et du contenu créé par l’influenceur. Par ailleurs, bénéfique pour la marque, l’amplification est toute aussi intéressante pour l’influenceur, qui pourra atteindre une nouvelle cible et donc augmenter sa visibilité.

L’amplification présente divers avantages, détaillés dans le guide proposé par Reech, parmi ces derniers, on peut citer le lissage des coûts. Pour ceux qui ont des préjugés sur l’amplification, Reech casse ces derniers en expliquant les mythes et limites de l’amplification.

Si l’amplification des contenus ne fait pas encore partie de votre stratégie, téléchargez le guide proposé par Reech, qui répondra à toutes vos questions sur cette technique !

Par ailleurs, avec Reech Amplify, une brique de la solution Reech Influence Cloud, la mise en place de l'amplification se fait très simplement et surtout avec un ciblage très précis. Enfin, avec cette solution les droits autour des contenus sont cadrés, ce qui facilite les collaborations.