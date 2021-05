La guerre des salons audio est lancée depuis maintenant quelques mois afin de concurrencer Clubhouse. Parmi les acteurs les plus avancés dans cette bataille, nous retrouvons Twitter et sa fonctionnalité Spaces. Après avoir étendu le dispositif aux utilisateurs disposant de plus de 600 abonnés, le réseau social de Jack Dorsey a décidé de permettre aux créateurs de contenu de planifier leurs évènements, mais aussi de pouvoir envoyer des rappels aux participants de ces salons audio.

À travers une série de publications, Twitter a fait la part belle à sa fonctionnalité Spaces. Dans un premier temps, le réseau social a annoncé l’ajout d’une section lors de la configuration des salons audio. Sous la mention « Créer votre espace », nous trouvons désormais l’option « Programmer pour plus tard ». En appuyant dessus, les créateurs de contenu peuvent ainsi planifier un salon audio à une date et une heure précise, puis le partager via un Tweet ou un DM par exemple.

good news: hosts can now schedule a Space for later. don’t worry about setting an alarm, hosts will receive two notifs: a 30 min reminder and a second one at the start time. pic.twitter.com/HK90ErScpL

Afin de ne pas oublier leur évènement, les hôtes recevront un rappel 30 minutes avant son lancement, mais aussi à l’heure de début. Les participants pourront quant à eux recevoir un rappel en appuyant sur le bouton « Définir un rappel » lorsqu’ils verront l’évènement sur Twitter.

for listeners, you can subscribe to a scheduled space for a reminder once the host starts. pic.twitter.com/u6f2CzdoAu

En plus de cela, les Fleets ainsi que les Spaces vont être affichés dans votre fil d’actualité Twitter. Pour cela, le réseau social affichera un cercle bleu ou violet autour de l’image de profil des utilisateurs.

Now you can check Fleets while you scroll Tweets on the timeline.

When there’s a blue circle around someone’s avatar, tap it to see their Fleets. Rolling out on iOS and soon on Android.

(And if you see a purple circle around someone’s avatar, tap it to join their Space) pic.twitter.com/g0IsQo0SY9

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 18, 2021