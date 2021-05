Les réseaux sociaux sont pour certains un jeu d’enfant. Même si la gestion de ces derniers peut paraître simple, le Social Media Management prend du temps. Afin de gagner du temps, être plus productif, automatiser certaines tâches ou encore obtenir des statistiques détaillées pour chaque réseau social, utiliser au quotidien un outil de gestion de réseaux sociaux est un véritable gain de temps !

Swello est une plateforme française qui simplifie la gestion des réseaux sociaux ! L’utilisation de Swello se divise en trois grands usages : la veille, la programmation et l’analyse des réseaux sociaux. Une plateforme intuitive, disponible en français, avec un support ultra-réactif, qui offre des fonctionnalités inédites que nous allons voir en détail ci-dessous.

À ce jour, plus de 4 millions de Posts ont été programmés par les 68 000 utilisateurs de Swello, parmi lesquels : BackMarket, le Groupe IONIS (Epitech, ISEG...) ou plus récemment, le Gouvernement Français. En effet, cette startup toulonnaise a récemment conquis le gouvernement et est devenue l’outil de gestion des réseaux sociaux au sein des ministères et de leurs services déconcentrés !

“C’est un plaisir d’accompagner l’ensemble des entités gouvernementales (dont le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Solidarités et de la Santé ou encore de l’Agriculture et de l’Alimentation) et de participer au déploiement de la nouvelle marque de l’État. Grâce au gain de ce marché, s’ajouteront à terme jusqu’à plusieurs centaines d’utilisateurs et milliers de profils sociaux. C’est une nouvelle étape qui permet d'asseoir la présence de Swello sur le marché francophone.” - Jonathan Noble, CEO

En outre, grâce aux différentes API et aux partenariats, la plateforme est totalement sécurisée puisque la grande partie des données est stockée en France sur des serveurs SecNumCloud et des audits de sécurité réguliers sont réalisés.

Une veille qualitative pour être au coeur de l’actualité

Le premier pilier de Swello concerne la veille. Toute entreprise a besoin de réaliser une veille quotidienne sur l’actualité, son secteur ou encore ses concurrents. Swello permet en un coup d'œil, avec un dashboard dédié et personnalisé de découvrir les dernières actualités nationales ou bien sectorielles et de les diffuser en un clic, sur vos réseaux sociaux. Les actualités qui vous intéressent peuvent également être programmées sur un ou plusieurs réseaux. Pour suivre ce qui se dit de vous, des alertes peuvent être envoyées dès que votre marque ou qu’un mot clé est détecté sur Twitter.

Programmer sur plusieurs jours et sur tous les réseaux sociaux

Avec son interface claire et intuitive, Swello met le contenu au cœur de son outil. Tous les posts à destination de Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter peuvent être programmés rapidement. L’avantage de la plateforme est qu'elle facilite le travail en équipe. Des rôles peuvent être attribués aux collaborateurs (lecteur, rédacteur, éditeur), afin que certains ne puissent que publier, s’occuper uniquement de tel ou tel réseau. Un atout pertinent qui évite les couacs !

Parmi les fonctionnalités propres à Swello dédiée à la gestion des réseaux sociaux, on peut citer le calendrier éditorial partageable, le réducteur de lien personnalisable ou encore la bibliothèque partagée qui permet de sauvegarder des médias (photos, vidéos, GIFs), des textes mais aussi des hashtags et les partager avec son équipe.

De plus, avec Swello Pixel, pas besoin de passer des heures sur Photoshop. Cet éditeur d’images fait-maison permet de créer des visuels attractifs et brandés directement au sein de Swello. Des templates peuvent être sauvegardés et utilisés en un clic dans vos Posts programmés.

Enfin, autre outil pratique de Swello, le Quality Coach. Ce dernier améliore la création de publications en temps réel en affichant un score indiquant l’impact de la publication sur votre communauté. Plus la note est proche de A, mieux le post est et plus le taux d’interaction sera bon !

“Le Quality Coach est une fonctionnalité unique. Il s’agit est un condensé de bonnes pratiques social media qui vous permet de ne rien oublier, mixé à un algorithme qui analyse l’engagement de vos abonnés sur vos Posts précédents, afin de déterminer notamment vos meilleures heures de publication.” - Jonathan Noble, CEO

Swello dispose également d’une extension navigateur et d’une application mobile afin de pouvoir gérer ses réseaux sociaux, peu importe où vous êtes.

Des statistiques claires pour améliorer sa stratégie social media

Une fois les publications postées, ces dernières vivent sur les réseaux sociaux. Pour savoir si le contenu est pertinent ou non, il est intéressant d’analyser les statistiques des publications, sur chaque réseau social.

Swello offre un tableau de bord clair, avec l’ensemble de vos KPIs (abonnés, impressions, réactions, taux d’engagement...) et des graphiques efficaces pour comprendre rapidement ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Cerise sur le gâteau, l’outil propose même les statistiques de vos stories Instagram !

Enfin, pour les rapports trimestriels par exemple, il est possible d’utiliser des dates personnalisées, afin de comparer une période à l’autre.

Côté prix, Swello est une solution très abordable, avec un premier abonnement à partir de 9,90 euros HT par mois (1 utilisateur et 5 profils sociaux), un second à partir de 29,90 euros HT par mois (5 utilisateurs et 15 profils sociaux) et un dernier sur-mesure avec un nombre d’utilisateurs et de profils sociaux illimité.

L’outil peut être testé gratuitement durant 7 jours, sans avoir à ajouter votre carte bancaire. Pour une utilisation avancée de l’outil, une démonstration de 20 minutes est disponible juste ici.