Avec le marketing digital, le business des entreprises est en train de connaître une révolution. Après une année 2020 frappée par la crise sanitaire, chaque entreprise a dû revisiter sa manière de communiquer, et a dû s’adapter à une actualité très mouvante. La crise économique se fait sentir, et les responsables marketing et communication doivent redoubler d’effort et de créativité pour rendre la marque de leur entreprise reconnaissable et bien visible. L’importance de l’action commerciale directe décroît fortement au profit de l’action marketing, et plus précisément de l’action du Marketing Digital. Avec les confinements successifs et l’explosion du télétravail, les canaux digitaux sont aujourd’hui le principal levier de communication.

Alors, comment faire de l’acquisition sur le web, donner de la personnalité à votre marque, et maintenir un lien efficace avec vos prospects et vos clients ? Nous vous livrons nos meilleurs tips pour performer !

🚀 Tip n°1 : Créez votre plan de marketing digital

Le Digital Marketing fait bouger les lignes du business et de l’entreprise. Entre évolutions organisationnelles, conduite du changement, nouveaux outils, nouvelles pratiques et nouvelles compétences, le sujet est riche. Aussi, avant de vous lancer, nous vous conseillons d’établir une stratégie pour déterminer les axes et les actions afin d’établir une stratégie et un plan de mise en œuvre. Cela vous permettra de faire les bons choix, de mettre en œuvre un séquencement des actions les plus efficaces pour dégager rapidement de la valeur, et de mesurer votre ROI.

Le marketing digital sert à attirer les prospects et les clients sur le web, plus exactement il vient ré-enchanter leur expérience en tant qu’utilisateur sur le web. Il existe de nombreux leviers digitaux, voici une liste des principaux moyens d’acquisition :

La découverte de vos produits et de vos services avec vos sites web (site marchand, site vitrine, blog…) et les applications mobiles.

L’adhésion à votre marque avec les réseaux sociaux.

La visibilité sur Google avec le SEO (référencement naturel sur les moteurs de recherche), et le SEA (référencement payant).

L’inbound marketing et le marketing automation. C’est un moyen efficace pour rendre visible au bon moment des contenus pertinents intéressant potentiellement vos cibles.

Le lead nurturing. L’objectif est d’apporter du contenu en fonction de la maturité d’achat de vos leads et de maintenir le lien avec des campagnes email ciblées notamment.

🚀 Tip n°2 : Créez du contenu pour la génération de leads

Dans l’immense terrain de jeu que représente le web, les acteurs sont chaque jour plus nombreux que la veille. La concurrence est dense et il est nécessaire de choisir avec minutie son positionnement. Le storytelling est l’un des fondements pour réussir sa stratégie de marketing digital. Il a redoublé d’importance avec l’essor du webmarketing et des réseaux sociaux. Ce dernier raconte l’histoire de votre marque et la manière dont vous souhaitez la mettre en scène. Même si la publicité dans sa forme classique existe toujours, les entreprises prennent de plus en plus la parole en sollicitant directement leurs utilisateurs, dans un esprit d’authenticité et de dialogue. En adéquation avec votre storytelling, il convient de définir vos cibles et votre ligne éditoriale. Ciblez vos messages est nécessaire pour ne pas disperser vos efforts et votre budget. Une charte éditoriale a autant de valeur qu’une charte graphique pour libérer le corps et l’esprit de votre marque 😊.

🚀Tip n°3 : Partez à la conquête de l’espace avec Google !

Pour commencer, il est nécessaire de rendre visible vos produits et vos services sur le web, afin d’être identifié par vos prospects comme un acteur pertinent pouvant répondre à leurs problématiques. Google est le premier moteur de recherche, ce qui en fait un précieux allié pour rendre visible votre entreprise sur le web. Tout potentiel lead fait une recherche sur le web dès lors qu’émerge son besoin. Pour cela, vos services ou vos produits doivent apparaître dans les premières positions des résultats Google. Des solutions telles que Ranxplorer ou Semrush dans la recherche des meilleurs mots clés pour positionner vos offres sont très utiles. Optimisez le référencement naturel de votre site et créez des annonces payantes via les Google Ads. Pour améliorer votre référencement naturel, la meilleure option consiste à créer un blog pour offrir du contenu de qualité à vos cibles. Les autres critères concernent la rapidité de téléchargement de vos pages, et globalement les performances techniques de votre site web.

🚀 Tip n°4 : Communiquez avec les réseaux sociaux pour agrandir votre communauté

Le Social Selling permet de détecter et d’accélérer votre business. Il n’est pas nécessaire d’être présent sur tous les réseaux sociaux, choisissez ceux qui ressemblent le mieux à vos cibles. Le SMO désigne toutes les actions que vous allez mener sur les réseaux sociaux pour créer votre communauté et faire parler de votre marque. L’intérêt d’une stratégie de SMO, est d’être pensée pour générer du traffic vers votre site web et des prises d’intérêts pour vos produits et vos services. Pour cela, il est nécessaire de créer du contenu attirant votre audience, et créer des conversations sur des sujets autour de votre domaine d’activité. Le SMO cherche à augmenter le volume de votre audience sur vos publications (hors publicité). C’est ce qu’on appelle le « reach organique ». Le SMA (social media advertising) est la publicité que vous allez diffuser par l’intermédiaire des réseaux sociaux (Linkedin Ads, Twitter Ads, Pinterest Ads…) en créant des posts sponsorisés. Utiliser cette pratique permet d’augmenter le reach de vos publications. La publicité est diffusée à vos cibles selon plusieurs critères : leurs centres d’intérêts, leur âge ou encore leur localisation géographique. Avec le SMA, créez également des campagnes de « retargeting » pour le relancer vos leads sur votre offre suite à leurs dernières recherches.

🚀 Tip n°5 : Maintenez le lien avec vos visiteurs

Chacune des visites sur votre site web doit être l’occasion d’en savoir plus sur vos leads. L’idée est simple : si un prospect s’intéresse à vos contenus, c’est qu’il est potentiellement intéressé par vos expertises. Ainsi, les contenus sont l’occasion de récolter des informations sur vos leads. Ces informations peuvent être laissées explicitement, par l’intermédiaire de call-to-action, d’une landing page ou d’un formulaire ; ou implicitement par le webtracking et l’analyse des parcours clients. Ce marketing « entrant », est ce qu’on appelle l’Inbound Marketing. Pour en savoir plus sur vos visiteurs, la meilleure solution consiste à offrir de nouveaux contenus. Voici quelques suggestions :

👉 Une infographie sur les chiffres clés de votre secteur d’activité.

👉 Un livre blanc sur vos expertises.

👉 Un article de blog qui décrit une tendance de fond observée dans votre domaine.

👉 Une étude de cas sur une mission que vous avez réalisée dans le passé incluant le témoignage d’un client.

👉 Un partenariat avec un influenceur qui est sensible à votre univers.

🚀 Tip n° 6 : Ciblez vos messages avec vos emails

L’emailing est un levier très utilisé en marketing digital. Il regroupe toutes les utilisations de l’email dans le domaine de la publicité en ligne et de l'acquisition des clients. L’emailing est aussi utilisé pour la fidélisation clients, l'activation des comptes clients, etc. Dans l’envoi de publication par email, on pense peu aux emails du quotidien, alors que c’est le premier canal de canal de communication d’une entreprise avec 75 emails échangés par jour et par collaborateur. Pour faire la promotion de votre entreprise sur les emails de vos collaborateurs, la signature de mail a le vent en poupe. Elle sert à maîtriser votre image de marque sur chaque email sortant de votre entreprise, et à relayer vos actualités. De plus, la communication est portée par vos meilleurs ambassadeurs, vos collaborateurs. Les 4 éléments déterminants pour l’ouverture des emails sont :

👍 La pertinence de l’objet,

👍 La connaissance de l’expéditeur,

👍 La confiance en l’expéditeur,

👍 La personnalisation de l’objet.

En tous points, les emails de vos collaborateurs répondent aux critères ci-dessus. C’est le meilleur moyen pour maintenir le lien avec vos leads et vos clients. La relation portée par les emails de vos collaborateurs est ainsi personnalisée, qualitative, humaine, et non intrusive. Un moyen simple et efficace pour faire l’autopromotion de votre marque.

Vous avez désormais toutes les tips en main pour réussir votre stratégie de marketing digital !