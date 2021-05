Avec la crise de la COVID-19, la transformation digitale s’est accélérée au sein de toutes les entreprises. Comme le rapporte une étude Gartner, 69% des conseils d’administration ont reconnu que l’impact de la COVID-19, leur a permis d’accélérer leurs initiatives numériques.

Au cœur de la transformation digitale, qui consiste tout simplement à intégrer l’ensemble des technologies digitales au sein des activités d’une entreprise, on retrouve les équipes marketing et communication, en charge d’accélérer la transformation digitale, au sein de leur entreprise et surtout de leurs métiers. Alors que 87% des dirigeants affirment que la digitalisation de leur entreprise est une priorité, seules 21% des entreprises pensent avoir déjà achevé un tel processus.

Comment réussir sa transformation digitale ?

Afin de comprendre les différents impacts de la transformation digitale, les moyens mis en place pour achever cette transformation et surtout préparer de potentielles nouvelles crises, Meltwater, leader mondial de la Media Intelligence, proposant des solutions de veilles digitale et d’analyse web organise le 9 juin prochain, un événement gratuit et virtuel. VOICES : La Transformation Digitale du Marketing et de la Communication est un événement de 3 heures, durant lequel des experts du marketing et de la communication partageront leur expérience et expertise sur des thématiques phares de la transformation digitale comme : les facteurs clés de succès pour réussir sa transformation et les verrous à faire sauter pour y arriver, la digitalisation de l’expérience client, l’impact de la transformation digitale sur le management, le pouvoir de l’audience profiling, la donnée au coeur du pilotage de l'entreprise, l’influence B2B et bien d’autres challenges, auxquels les services marketing et communication doivent faire face.

Ci-dessous, une liste des intervenants qui prendront la parole sur les défis les plus importants pour les services marketing et communication d'aujourd'hui :

Julia Cames, Directrice Marketing France de HubSpot

Davis Dubois, Professeur Associé de Marketing à l'INSEAD

Pascale Giet, Directrice de la Communication du Groupe Transdev

Aurélien Gohier, Digital evangelist, slasheur B2B

Laurent Labbé, CEO de ChooseMyCompany

Xavier Lélut, Head of Account Executive EMEA chez Meltwater

Rémi Pesseguier, CEO et co-fondateur chez Singulier

Myriam Riedel-Kienzi, Directrice Marketing de Yoplait

À l’occasion de Voices, chacun prendra la parole sur une thématique dans laquelle il est expert. Par exemple, David Dubois est spécialiste du data-driven marketing, du parcours client et de la transformation digitale et Julia Cames est spécialisée dans l'identification des opportunités à forte valeur ajoutée pour accroître la notoriété et la portée de la marque.

Cet événement virtuel est l’occasion de profiter de retours concrets de la part d'experts, afin d’améliorer vos compétences sur la transformation digitale. Les équipes marketing et communication étant au cœur de la transformation digitale et en constante évolution, cet événement virtuel permettra d’écouter des professionnels et d’obtenir des clés et de découvrir des stratégies pertinentes, pour faire face aux défis que réprésente cette transformation.