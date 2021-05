À l’occasion de la Snap Partner Summit, Snapchat a partagé l’arrivée de plusieurs nouveautés sur sa plateforme. Connected Lenses, nouvelles lunettes de réalité augmentée, Story Studio pour les créateurs… L’application compte bien continuer son ascension. Par ailleurs, la Snap Map se voit aussi offrir une nouvelle fonctionnalité appelée Layers. Son but est d’offrir une meilleure expérience de la carte à ses 250 millions d’utilisateurs.

Snapchat veut une Snap Map plus personnalisée

Snapchat souhaite que ses utilisateurs aient une vision plus personnalisée du monde qui les entoure. Pour cela, l’application a introduit Layers. Cette fonctionnalité permettra aux partenaires de l’entreprise de mieux cibler les utilisateurs de l’application, et ainsi de leur proposer du contenu plus pertinent sur la Snap Map.

Par exemple, le site de ventes de billets de spectacles Ticketmaster pourra montrer à un utilisateur les salles de concerts ou de théâtre autour de lui. Lorsqu’il cliquera dessus, il sera redirigé du Layer vers le site, lui permettant d’acheter un billet. Ainsi, il se verra proposer du contenu personnalisé en fonction de sa localisation, mais également de ses centres d’intérêt.

“Les Layers sont un moyen pour la Map d’évoluer d’un simple produit à une plateforme”, a indiqué Bryant Dettwiller, chef de produit chez Snapchat. “À terme, nous voulons juste rendre la Snap Map plus utile”.

Par ailleurs, les Memories Layer feront également leur apparition sur la Snap Map. Ils compléteront ceux déjà disponibles sur l’application en indiquant où les derniers snaps d’un utilisateur ont été pris.

Au cours des derniers mois, Snapchat a fait l’acquisition de StreetCred, firme spécialisée en localisation ainsi que Pixel8Earth, qui aide actuellement l’application à créer une expérience innovante autour de la cartographie. Avec ces rachats, nul doute que la Snap Map n’a pas fini d’évoluer.