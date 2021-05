Avec la crise sanitaire, la norme est pour beaucoup le télétravail. Il faut donc s'adapter et travailler à distance, parfois avec un seul ordinateur et donc sans accès à un second ordinateur. Parfois il arrive qu'une personne oublie son mot de passe et les manipulations à distance ne sont pas toujours évidentes...

Getscreen.me est une application basée sur le cloud, pour l'administration, le support technique et le travail à domicile. Elle est compatible avec Windows, macOS et Linux. Avec cet outil, il est ainsi possible d'accéder rapidement au bureau d'un autre ordinateur ou bien de se connecter aux ordinateurs de clients. Parfait pour les administrateurs système, les personnes travaillant au support et plus largement ceux travaillant en remote.



Un outil pratique pour la gestion de réseau de bureau

Une fois l'application installée sur les ordinateurs concernés, il suffit d'un clic pour accéder au bureau de l'ordinateur. Que ce soit des logiciels, ou bien des fichiers uniquement accessibles sur un autre ordinateur, avec Getscreen.me vous y avez accès !

Si vous avez besoin d'un accès permanent, il suffit de créer un compte. À partir de là, il suffit d'ajouter différents appareils et serveurs. Getscreen.me permet d'avoir une flotte complète d'ordinateurs. Pour ceux qui s'occupent de gérer des clients à distance, cet outil permet d'accéder facilement à l'ordinateur d'un client, avec un simple clic.

Getscreen.me prend en charge les connexions simultanées, afin de se connecter à plusieurs appareils à la fois et avoir à portée de main tout ce qui se passe sur différents écrans. Getscreen.me prend également en charge les conversations et les appels, permettant de communiquer directement avec l'opérateur de l'ordinateur distant, ou encore le transfert de fichiers.

Différentes intégrations sont disponibles, avec des plugins prêts à l'emploi, comme pour Telegram, mais aussi la possibilité d'écrire des intégrations à l'aide de HTTP API ou encore l'agent SDK pour implémenter la fonctionnalité d'accès à distance dans des applications.

Une offre exceptionnelle est proposée sur Getmescreen.me, un accès à vie à 99 dollars au lieu de 599 dollars. Pour ce prix, les connexions simultanées, l'intégration de l'outil, l'historique et des enregistrements sont disponibles. Un compte payant suffit pour un réseau d'entreprise, le prix de la licence n'est pas facturé par poste de travail.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.