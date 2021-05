Projet citoyen animé par près de 150 bénévoles (développeurs, communicants, consultants en droit, gestion et traitement des données) et porté par l'association Hostolab, Covidliste a reçu 35 000 euros de subventions du ministère de la Santé, a annoncé son fondateur, Martin Daniel. Véritable « Tinder de la vaccination » Covidliste a été créé pour mettre en relation le plus facilement possible des volontaires et des professionnels de santé engagés dans la campagne de vaccination contre le Covid.

Comme le rappelle l'Usine Digitale, le site a été lancé fin mars et dénombre aujourd'hui plus de 287 000 inscrits ayant déjà été contactés pour presque 19 000 rendez-vous confirmés auprès de 2144 centres de vaccinations à travers l'Hexagone. En tout, un peu plus de 1,3 millions de français sont inscrits à la liste d'attente proposée par la plateforme. Un succès auquel l'État a voulu apporter sa contribution alors que la campagne de vaccination s'accélère enfin au niveau national.

35 000 euros en plus d'une collecte de fonds menée sur Ulule

Pour Martin Daniel, cette aide du gouvernement va « permettre d'assurer la pérennité de Covidliste pour les mois à venir », mais contribuera aussi à entamer plus vite un dialogue avec les ARS (Agences Régionales de Santé). La chose permettra d'accélérer encore plus la campagne vaccinale.

Ces 35 000 euros versés à Covidliste par le ministère de la Santé complètent les 60 000 euros déjà glanés par le site suite à sa collecte de fonds lancée fin avril sur la plateforme de financement participative Ulule. L'Usine Digitale souligne néanmoins que cette contribution du ministère se fait alors que l'État n'a pas su proposer une plateforme bien à lui pour mettre en relation les français et les centres de vaccination.

Sur ce terrain, Covidliste et d'autres initiatives, comme l'application ViteMaDose, auront fourni une aide précieuse en marge des plateformes Doctolib, Maiia ou encore Keldoc utilisées notamment pour la prise de rendez-vous.