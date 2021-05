Zoom a annoncé cet été l’arrivée d’une nouvelle plateforme dédiée à l’organisation d’événements, appelée Zoom Events. Tout-en-un, elle combinera les fonctionnalités de Video Webinar, Zoom Meetings ainsi que Chat.

Zoom Events, une plateforme hybride

Depuis un an, Zoom a profité de l’absence des événements physiques. Si beaucoup d’entre eux se feront désormais virtuellement, la plateforme compte bien en être un acteur important. Pour cela, elle veut s’assurer une place au sein de l'évènementiel virtuel avec Zoom Events.

L’entreprise avait déjà anticipé l’arrivée de cette plateforme hybride avec OnZoom, sa marketplace en ligne. Elle permet notamment de créer des événements payants pour les participants, via PayPal ou carte bancaire. Il est également possible de rémunérer les organisateurs et d’accéder à des statistiques. Le but est de faciliter la création d’événements qui auraient pu avoir lieu en présentiel.

OnZoom est disponible depuis octobre 2020 en version bêta aux États-Unis. Elle sera renommée pour intégrer Zoom Events. La plateforme vise à offrir aux entreprises et aux utilisateurs un endroit pour partager un événement, comme une grande conférence ou un cours de yoga. Il sera notamment possible de créer des sessions pour mieux les organiser, mais aussi de présenter des aperçus d’événements vidéo.

En revanche, il faut disposer d’un compte payant pour organiser un événement. C’est un moyen pour Zoom de générer plus de revenus. En effet, cela pourrait pousser des entreprises ou des utilisateurs à souscrire à ses licences payantes, qui vont de 150 dollars pour les petites réunions à 64 900 dollars pour les grandes conférences.