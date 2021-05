S’il y a bien un réseau social sur lequel les utilisateurs aiment s’exprimer, c’est Twitter. L’entreprise en a bien conscience, et c’est pourquoi elle a annoncé la création d’un nouvel onglet sur les profils. Toujours en quête d’amélioration, elle prévoit également des nouveautés pour les comptes automatisés.

Twitter veut offrir plus de moyens d’expression à ses utilisateurs

“Un profil, c’est le premier endroit où les gens vont pour savoir ce que vous faites, et qui vous êtes”, a déclaré Andrea Conway, designer chez Twitter. Si le profil peut apparaître comme le miroir de qui l’on est, il apparaît important d’avoir les options nécessaires pour l’exprimer. Pour cela, un nouvel onglet “À propos” y fera bientôt son apparition.

Pour le réseau social, les objectifs sont non seulement d’offrir plus de moyens aux utilisateurs de comprendre en qui ils peuvent avoir confiance sur la plateforme, mais aussi en ce qu’ils peuvent croire. Par ailleurs, Twitter souhaite aussi faciliter les engagements et les conversations entre les twittos.

Dans cet onglet seront regroupées la localisation - lorsque l’utilisateur a choisi de l’indiquer - et que la date d’anniversaire, mais pas seulement. S’il était autrefois possible de contribuer au Twitter Translation Center et d’obtenir un badge de traducteur sur son profil, une mention similaire apparaîtra dans “À propos”.

D’autre part, sur Twitter, la biographie a une importance toute particulière. Quoiqu’elle soit parfois utilisée pour partager sa meilleure phrase d’accroche, elle reflète souvent la personnalité ou les centres d’intérêt de l’utilisateur qui se cache derrière le compte. Par exemple, les personnes LGBTQ+ l’utilisent souvent pour indiquer leur appartenance à leur communauté.

Par ailleurs, il est devenu récurrent pour une grande partie des utilisateurs des réseaux sociaux d’indiquer les pronoms auxquels ils s’identifient. Pour cela, ils sont précisés dans leur biographie afin d’être visibles de tous. Nombreux sont les twittos à le faire sur leur compte. Ainsi, une section dédiée à l’expression des pronoms fera partie de ce nouvel onglet.

L’arrivée d’une mention pour indiquer les comptes automatisés

Sur Twitter il existe plusieurs bots pour connaître la météo jour après jour, ou pour lire plus simplement un thread par exemple. Le but de ces comptes est de faciliter la vie des twittos. Sachant pertinemment le rôle qu’ils ont sur la plateforme, l’entreprise introduira prochainement une mention permettant d’indiquer plus clairement la nature du compte, mais aussi qui le possède.

Ces derniers temps, Twitter ne cesse d’introduire des nouveautés pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs sur la plateforme. Récemment, il a annoncé l’arrivée de pourboire pour soutenir ses comptes favoris ainsi que la poursuite du déploiement de Spaces. Avec ces nouvelles fonctionnalités et le retour de la certification des comptes, le réseau social poursuit sur une bonne lancée.