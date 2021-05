Dans certaines situations, tout le monde rêverait de pouvoir transformer une image, une capture d'écran, en un vrai texte, facilement éditable et même traduire ce dernier dans une autre langue. Avec l'intelligence artificielle ce genre d'outils a vu le jour et facilite le quotidien du plus grand nombre !

OCR Chrome Extension est une extension Chrome proposée par DocSumo. L'extension convertit et traduit instantanément les captures d'écran et les blocs de texte protégés en texte éditable. DocSumo est un logiciel d'IA documentaire, qui automatise le traitement des documents. Les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions plus rapidement, en convertissant les documents non structurés en données exploitables.



Une fois l'extension ajoutée, l'extraction de texte se fait simplement. Il suffit de réaliser une capture d'écran, sur une image par exemple. Pour cela il faut sélectionner la zone où du texte est présent. Ensuite, une pop-up apparaît avec le texte convertit en texte éditable qu'il est possible de copier coller, en un seul clic.

Pour ceux qui aimeraient traduire le texte, un bouton Google Translate est disponible afin de faciliter la traduction. Une page Google Translate s'ouvrira alors et il sera possible de choisir la langue du texte, et la langue dans laquelle ce dernier doit être traduit.

Si l'on veut extraire davantage de texte, sans pour autant perdre le texte déjà extrait, il suffit du cliquer sur le bouton "open in tab". Ce dernier ouvrira la pop-up dans une nouvelle page, afin de partager le texte à des collaborateurs ou tout simplement en enregistrant ce dernier dans une note.

L'extension Chrome est entièrement gratuit, ce qui permet d'automatiser des processus, à moindre coût !