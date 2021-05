Avec ce nouveau format, Pinterest permet à ses utilisateurs de laisser parler leur créativité. Selon TechCrunch, les Idea Pins permettent aux créateurs d'enregistrer une voix off, de mettre une musique de fond, de faire de belles transitions et d'ajouter des éléments au sein de votre vidéo. Le format se rapproche vraiment des vidéos TikTok. Les Idea Pins sont la nouvelle version des Story Pins, un format testé en version bêta en 2020.

Des Story Pins aux Idea Pins

Pinterest a toujours défendu son format en disant qu'il ne s'agissait pas d'un copier-coller sur le format stories que nous connaissons tous sur Snapchat, Instagram, Facebook et désormais Twitter et LinkedIn. Pour le réseau social, les Story Pins se concentrent sur ce que les gens font, comme tester de nouvelles idées ou de nouveaux produits, et non pas sur des détails de la vie personnelle d'un créateur comme sur Instagram par exemple. Le contenu était peut-être différent, mais le format était le même mis à part que les Story Pins n'étaient pas éphémères. Avec les Idea Pins c'est légèrement différent.

Cette évolution des Story Pins vers les Idea Pins a été pensée par les équipes de Pinterest et plusieurs créateurs pendant près de huit mois. Le réseau social a cherché un moyen d'améliorer l''expérience de ses utilisateurs en proposant un format encore plus adapté à leur usage. C'est ainsi qu'est né le nouveau concept d'Idea Pins. Un format qui offre une gamme d'outils d'édition plus étendue que celle qui était disponible auparavant. La vidéo est évidemment un élément clé des Idea Pins. Ce format vise à répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de contenu vidéo créatif de courte durée.

Un format hybride entre les stories Instagram et les vidéos TikTok

C'est clairement la tendance TikTok, et Instagram Reels. Les Idea Pins peuvent durer jusqu'à 60 secondes avec un maximum de 20 pages par épingles. Comme le précise Pinterest : "les créateurs peuvent modifier leurs vidéos en ajoutant leur propre voix off ou en utilisant un outil de transition pour mieux mettre en valeur un avant-après en superposant une partie d'une vidéo sur une autre. Ils peuvent également enregistrer des brouillons de leur travail en cours". Pinterest a donc fait le choix d'un éditeur vidéo intégré de haut niveau, même si certaines fonctionnalités restent très proches des Story Pins.

Les créateurs pourront profiter d'Epidemic Sound, une base de données avec des musiques libres de droit, à intégrer dans les Idea Pins. Selon Pinterest, ce format pourra également être enregistré et diffusé sur d'autres réseaux sociaux. En effet, la société indique qu'elle proposera des options d'exportation qui permettront aux utilisateurs de partager leurs épingles. Une astuce évidemment inspirée de TikTok qui propose aussi cette fonctionnalité.

Evan Sharp, co-fondateur de Pinterest, précise que : "nous pensons que la meilleure inspiration vient des personnes qui sont alimentées par leurs passions et qui veulent apporter de la positivité et de la créativité dans le monde. Sur Pinterest, tout le monde peut être inspirant. Des créateurs aux amateurs en passant par les éditeurs, Pinterest est un endroit où tout le monde peut publier ses idées et découvrir du contenu inspirant. Avec les Idea Pins, nos créateurs vont pouvoir partager leur passion". Le format est pour le moment disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.