L'expérience utilisateur est aujourd'hui essentielle pour garder une personne sur son application et réussir à la convertir en client. Le moindre couac peut lui faire quitter votre app. Pour obtenir une bonne expérience client, il faut souvent faire appel à des professionnels pour ajouter des composants pertinents, mais cela peut vite coûter cher ou bien prendre trop de temps en interne.

Un outil comme Candu peut simplifier cette tâche. Candu est un éditeur de composants Web en drag and drop qui permet aux non-développeurs de créer des expériences utilisateur dynamiques en utilisant le guide de style de votre application. Candu est l'outil idéal pour les products managers et UI designers qui souhaitent réaliser des changements, sans avoir à coder. Candu donne tout simplement l'illusion que les composants ont été codés en dur, alors que non.

Des composants de templates simples à prendre en main

Dans un premier temps, il faut se rendre dans les paramètres, dans la partie "style guide" pour mettre à jour les couleurs et la typographie de sa marque. Ensuite, c'est dans l'onglet contenu que la création d'élément se fait. Tous les éléments créés apparaissent sous forme de liste.

Candu propose divers templates qu'il suffit ensuite simplement de modifier, parfait si l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Il est également possible de créer ses propres templates, afin que chaque personne utilisant Candu y ait également accès. Pour créer un élément, il suffit de modifier divers paramètres, la présentation, les zones de texte, les tailles de police, ajouter des vidéos, des alertes... Le tout en utilisant le drag&drop.

Des segments pour proposer du contenu personnalisé

Candu permet de créer des segments, afin de proposer du contenu différents en fonction de conditions précises. Enfin, avec l'extension Candu Chrome, il est possible de prévisualiser les composants de l'interface utilisateur, comme s'ils étaient déjà intégrés, afin d'effectuer des ajustements si besoin, avant la mise en ligne.

Enfin, le dashboard Candu permet de suivre l'évolution de l'engagement, les composants qui fonctionnent le mieux etc. Côté prix, Candu est un outil payant affiché à vie avec des remises intéressantes en fonction des besoins. Pour 4 utilisateurs, une offre à 59 dollars au lieu de 2988 dollars est proposée.

