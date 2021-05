Ce lundi, AT&T a confirmé les rumeurs en annonçant un accord avec Discovery, groupe de média américain possédant notamment la chaîne Eurosport. Ce dernier formera un nouveau géant des médias en fusionnant avec WarnerMedia, propriétaire des chaînes CNN, TBS, TNT et HBO, cédé par AT&T.

AT&T contraint de se séparer de WarnerMedia

À peine trois ans après l’acquisition de WarnerMedia (autrefois appelé Time Warner), le géant des télécoms américain AT&T se retire du marché des contenus. Une décision qui en a étonné plus d’un, car il avait acquis Time Warner pour la somme astronomique de 85 milliards de dollars. De plus, ce rachat avait été vivement critiqué par de nombreux analystes. Le défi d’AT&T d’intégrer la télévision et le cinéma de Warner Brothers à ses services s’est finalement soldé par un échec.

Ainsi, AT&T est contraint de poursuivre sa route sans WarnerMedia. L’entreprise souhaite se recentrer sur ses activités de télécommunications, notamment avec le déploiement de la 5G, mais aussi renflouer les caisses. Pour cela, elle a accepté la fusion de sa filiale avec un autre géant des médias en pleine ascension, Discovery, pour 43 milliards de dollars en espèces et en titres de créances. Cela se fera également sous forme de rétention par WarnerMedia de certaines dettes.

Les actionnaires d’AT&T détiendront 71% des parts de la nouvelle entité, tandis que ceux de Discovery récupéreront les 29% restants. Par ailleurs, la nouvelle société sera cotée en bourse.

WarnerMedia et Discovery : un nouveau concurrent dans l’industrie de l’audiovisuel ?

Depuis le début de la crise sanitaire, l’audience délaisse progressivement les chaînes télévisées, qui dépendent de la publicité, pour les plateformes de vidéo à la demande. Les abonnements aux bouquets de chaînes séduisent de moins en moins, tandis que Netflix, Amazon Prime Video, qui souhaite racheter le studio MGM, Disney+, ou encore Apple TV+ connaissent un succès grandissant.

C’est donc dans un contexte où la concurrence se fait de plus en plus forte que WarnerMedia et Discovery fusionnent. Les deux sociétés unissent leurs forces, mais aussi leurs contenus pour mettre en place leur propre plateforme de streaming, un secteur qui n’est pas nouveau pour elles. En effet, au début de l’année, Discovery a lancé la sienne, appelée Discovery Plus. De son côté, en 2020, AT&T avait lancé HBO Max, incapable de tenir ses premiers objectifs de croissance. Si Disney+ comptait déjà plus de 94 millions d’abonnés en quatorze mois d’existence, HBO Max en avait rassemblé seulement 61 millions fin 2020.

“La nouvelle entreprise sera en mesure d’investir dans davantage de contenus originaux pour ses services de streaming, d’améliorer les options de programmation sur ses chaînes de télévision payante (...) et de proposer des choix plus innovants aux spectateurs et des expériences vidéo", insistent AT&T et Discovery.

La nouvelle plateforme créée par les deux entreprises aura du chemin à faire pour s’imposer sur le marché du streaming. Toutefois, l’entité a prévu de consacrer 20 milliards de dollars par an à la création de contenus, là où Netflix en dépense 17 milliards. Un budget et une détermination qui lui permettront peut-être d’atteindre son chiffre d’affaires anticipé de 52 milliards de dollars d’ici 2023.