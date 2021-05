D’après une étude de l’Institut d’économie positive, 87% des collaborateurs souhaiteraient s’engager dans l’économie positive aux côtés de leur entreprise. Et lorsqu’il s’agit des opportunités d’engagement, les salariés sont 71% à vouloir que leur employeur leur présente des actions pour améliorer l’impact social et environnemental de leur entreprise. Mettre en place une stratégie RSE collaborative et proactive permet aux entreprises de développer de nouveaux leviers de croissance mais aussi d’améliorer leur performance économique et financière. Comment la RSE est devenue un enjeu majeur de la transformation des sociétés ? Comment certains outils contribuent à l’instauration d’une stratégie RSE contemporaine, efficace et engageante ? CitizenWave, spécialiste du développement durable et de l’engagement, propose un livre blanc qui présente les fondements de la RSE, et recense les bonnes pratiques pour incorporer ces défis à la stratégie globale de l’entreprise.

La RSE, l’enjeu majeur de la transformation des sociétés

Dans une période de profonds bouleversements marquée par des crises sanitaires, sociales et environnementales, les entreprises se doivent d’accélérer leur transformation et, avec elle, la réflexion autour de leur responsabilité sociale et environnementale. D’après une étude de l’institut IPSOS, 9 talents sur 10 souhaitent s’engager dans les actions environnementales de leur entreprise et ils seraient 6 sur 10 à pouvoir envisager de refuser un poste au sein d’une entreprise qui ne serait pas suffisamment engagée. Dans ce livre blanc complet, les experts de CitizenWave, l’application collaborative de l’engagement par le développement durable, affirment que la RSE représente aujourd’hui l’un des principaux facteurs d’innovation des entreprises et l’opportunité de se positionner comme un véritable acteur du changement. La responsabilité sociale des entreprises permet aussi d’inscrire l’entreprise dans une démarche positive qui participe à l’amélioration de l’image de la marque employeur et favorise le sentiment d’appartenance des collaborateurs.

“Alors que la société est en pleine mutation, les entreprises doivent faire face à de nombreuses pressions provenant de réglementations complexes, de consommateurs à la recherche de plus de transparence et de collaborateurs en quête de sens”. Stéphane Champion, Co-fondateur et Chief Sales Officer chez CitizenWave.

Pour comprendre et appréhender les enjeux de la RSE, CitizenWave propose de repartir à l’origine des premières problématiques liées à la RSE. D’un profond besoin de changement est progressivement née ce que l’on appelle aujourd’hui “la nouvelle RSE”. Dans cet ebook, CitizenWave présente l’évolution de la RSE de ses fondations jusqu’à la loi PACTE. En 2020, seulement 8% des collaborateurs intègrent la RSE dans leur métier. Le challenge présenté par CitizenWave dans son livre blanc est de taille : les entreprises doivent dorénavant associer toutes les parties prenantes, et les collaborateurs en priorité, au cœur de leur démarche RSE et intégrer ces principes à la base de leur stratégie d’entreprise et ce pour tous les métiers. Et les enjeux sont nombreux pour les entreprises : répondre aux attentes des clients, collaborateurs et de toutes les parties prenantes, faire face aux évolutions des enjeux, des normes et réglementations, anticiper les défis de demain, améliorer ses performances et sa compétitivité…

Un outil innovant et tout-en-un pour une stratégie RSE collaborative et efficace ?

2 ans. C’est le temps de recherche & développement qu’il a fallu à Stéphane Champion et Dominique Bizaoui, les 2 cofondateurs, entourés d’experts et de spécialistes du domaine, pour mettre au point CitizenWave. Jeux, articles, boîtes à idées… les multiples fonctionnalités et contenus proposés dans l’application permettent aux entreprises de sensibiliser durablement leurs collaborateurs aux enjeux environnementaux et sociétaux, et de co-construire leur stratégie avec eux pour faire avancer plus vite et plus loin les idées. Grâce à des fonctionnalités ludiques et un programme complet crée autour des 17 Objectifs de Développement Durable, les entreprises embarquent leurs collaborateurs mais aussi toutes ses parties prenantes concernées, dans la mise en œuvre d’actions environnementales et sociétales concrètes. Dans leur livre blanc, les experts de CitizenWave présentent ainsi les bonnes pratiques et démarches à suivre pour mettre en place une stratégie RSE collaborative et efficiente. Dans un premier temps, il s’agit de mener des enquêtes pour évaluer le degré de maturité RSE au sein de l’organisation et de mesurer l’engagement des collaborateurs. Cette étape permet de détecter certaines problématiques, de recueillir les premières idées et de définir les axes d’amélioration sur lesquels travailler ensuite. Après avoir établi un planning éditorial annuel, les collaborateurs accèdent aux contenus prêts à l’emploi sélectionnés par l’entreprise en fonction de ses objectifs et aspirations (numérique responsable, mobilité durable, diversité et inclusion…). Un parcours d’engagement simple, innovant, inscrit dans la durée, et qui peut impliquer toutes les parties prenantes à l’organisation.

“Pour sensibiliser, impliquer et retenir les talents d’une entreprise, les actions engagées doivent avoir de la valeur, être concrètes et s’inscrire dans le temps”, Dominique Bizaoui, Co-fondateur - Chief Product Officer CitizenWave

La communication joue un rôle essentiel dans le déploiement de la stratégie RSE d’une entreprise qu’il s’agisse pour l’entreprise de diffuser ses messages pour maximiser sa transparence, ou de partager des contenus pour sensibiliser les collaborateurs mais aussi toutes les parties prenantes. L’application permet à la fois de partager de l’information mais aussi d’en recueillir grâce à une technologie basée sur l’intelligence collective. Et d’expérience, les experts de CitizenWave savent que les employés sont nombreux à proposer de nouvelles idées pour co-construire la RSE de leur entreprise. Dans son livre blanc, CitizenWave, explique notamment comment favoriser les échanges d’idées, les interactions entre les différents métiers et stimuler l’engagement de tous les acteurs internes. Après avoir sensibilisé et impliqué les collaborateurs, il s’agira d’activer la créativité par le biais d’ateliers, de formations, de défis, d’actions sociales et/ou de projets porteurs de sens. Pour être réussie, l’expérience doit être collective, collaborative, ludique et challengeante.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des experts et des outils pour les aider à mettre en place une stratégie RSE innovante et collaborative. CitizenWave les accompagne et leur apporte des conseils personnalisés tout au long du processus. L’ebook de CitizenWave qui reprend ces bonnes pratiques est téléchargeable sur le site internet de la plateforme.