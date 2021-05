Dans un rapport publié hier, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a indiqué que depuis octobre 2020, les américains ont perdu plus de 80 millions de dollars dans des arnaques aux cryptomonnaies. C’est douze fois plus que l’année précédente sur la même période. Fait plus déroutant, l’image d’Elon Musk est de plus en plus utilisée par les arnaqueurs.

L’image d’Elon Musk est utilisée pour des escroqueries depuis 2018

Elon Musk a toujours fait partie du paysage de la cryptomonnaie. Le PDG de Tesla et de SpaceX a toujours été très investi sur ce marché et tweete régulièrement à ce propos. Auparavant, il était même possible d’acheter des véhicules Tesla en bitcoins, ce qui avait fait décoller le cours de la cryptomonnaie. Récemment, Elon Musk a fait marche arrière pour des raisons écologiques, la faisant considérablement chuter. De ce fait, il est indéniable que le PDG a une influence sur ce marché, incitant de nombreuses personnes à suivre ses pas et à investir.

Or, il devient de plus en plus difficile pour Elon Musk de gérer les conséquences de cette influence. Selon le rapport de la FTC, la tactique consistant à se faire passer pour le PDG de SpaceX a rapporté 2 millions de dollars. Sur les réseaux sociaux, la manière de s’y prendre est assez simple. L’arnaqueur utilise le nom de l’entrepreneur ainsi que sa photo et propose à un utilisateur un nouveau type de cryptomonnaie. Il suffit de payer en échange de jetons et les moins avertis se font alors avoir. Toutefois, cette tactique n’est pas nouvelle. En 2018, Twitter avait dû bloquer les utilisateurs dont le nom était Elon Musk pour limiter les arnaques.

Au total, ce sont 7 000 personnes qui ont consulté la FTC après s’être fait arnaquer, perdant en moyenne 1 900 dollars. “Tout cela fait le jeu des escrocs”, indique le rapport de la commission. “Ils se fondent dans la scène avec des affirmations qui peuvent sembler plausibles, car la cryptomonnaie est un territoire inconnu pour de nombreuses personnes”. Même si, pour le moment, aucune donnée n’existe pour la France, il ne serait pas surprenant que les arnaques liées aux cryptomonnaies y aient également augmenté.

L’année dernière, Elon Musk a lui-même été la cible d’une grande escroquerie bitcoin sur Twitter. Son compte, celui de Barack Obama, Bill Gates, Apple, Joe Biden ainsi qu’une centaine d’autres avaient été piratés. Le hacker avait envoyé un message invitant les internautes à envoyer des bitcoins à une adresse précise. Il a récemment été condamné à trois ans de prison.