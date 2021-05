Le 19 mai 2021, les commerces dits “non essentiels” vont enfin pouvoir ouvrir de nouveau leurs portes. Même si les jauges seront réduites, c’est une excellente nouvelle pour les commerçants qui vont pouvoir reprendre leur activité et retrouver leurs clients. Dans cette perspective, Relatia, le spécialiste français du marketing relationnel et des solutions E-CRM, vous propose de participer à un webinar intitulé : “comment réussir la réouverture de vos points de vente ?”.

Durant 30 minutes, Sung-min Choé, expert E-CRM chez Relatia, vous donnera des conseils pour booster les performances de votre point de vente en vue de cette réouverture annoncée. Grâce au mobile CRM, vous découvrirez au cours de ce webinar comment vous pouvez attirer beaucoup plus de clients dans votre point de vente.

Le Drive to Store est un usage ancré dans le parcours d’achat du consommateur dont on ne peut plus se passer ! Lors de ce webinar, Sung-min Choé vous expliquera comment la mise en place d’outils performants et innovants permet d’accroître la fréquentation de vos points de vente, qu’ils soient physiques ou digitaux. Animation de votre réseau et de votre catalogue via des évènements ; collecte de données clients ; expérience innovante au travers d’animations sociales, locales et mobiles ; parcours clients enrichis…

Autant de best practices abordées, qui vous permettront d’augmenter le trafic vers vos points de vente !

Voici le programme du webinar du 20 mai 2021 organisé par Relatia :

Les chiffres clés du Drive-to-Store en 2021

Top 5 : Best Practices pour booster les performances de vos points de vente

Quels leviers media activer pour générer du trafic ?

Des cas clients

N’oubliez pas de vous inscrire pour profiter des précieux conseils de Sung-min Choé, expert Relatia qui répondra également à toutes vos interrogations au cours de ce webinar du 20 mai 2021 à 10h.