La vidéo est aujourd'hui un contenu engageant, permettant de développer sa visibilité, expliquer les fonctionnalités d'un produit, donner la parole à ses employés, ses clients... Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de marque utilise ce format, afin d'attirer l'attention des utilisateurs. La vidéo est un format clé, mais la création de vidéo reste parfois technique et surtout coûteuse. Pour créer des vidéos adaptées aux réseaux sociaux, il existe des outils à l'image de Moovly.

Moovly est un éditeur vidéo intuitif qui fonctionne sur la base du drag and drop et permet aux professionnels (experts en vidéo) ou non, de créer des vidéos pertinentes. Un outil pratique pour les équipes marketing et communication, qui souhaitent se pencher sur la vidéo, tout en travaillant de manière collaborative. Moovly donne également accès à des millions de ressources libres de droits : vidéos, images, fichiers audio !

De nombreuses accessibles gratuitement

Le tableau de bord Moovly permet de gérer l'ensemble des projets, mais aussi télécharger les vidéos, les publier directement sur les réseaux sociaux et suivre les performances de chaque vidéo. La création d'une nouvelle vidéo, se fait simplement en cliquant sur le bouton "create project". Il est alors possible de créer une vidéo from scratch, d'utiliser un template ou bien d'importer un fichier PowerPoint.

L'éditeur vidéo de Moovly permet d'intégrer des images, des icônes, du son, mais aussi des vidéos. Des intégrations avec Google Drive, OneDrive ou encore Dropbox, permettent de facilement glisser des fichiers dans l'éditeur. Moovly offre également une fonctionnalité pour enregistrer son écran ou via sa webcam, notamment pour les démonstrations outils ou les FAQ par exemple. L'édition d'un projet se fait en glissant des éléments dans la timeline. Ces derniers peuvent ensuite être modifiés : durée, zoom, animations... Du texte peut aussi être ajouté sur la vidéo.

Une collaboration harmonieuse entre les équipes

La fonctionnalité "Text-to-Speech" permet de transformer un texte en voix. Par ailleurs, des sous-titres peuvent être générés à partir de n'importe quel audio. Les sous-titres peuvent aussi être traduits dans n'importe quelle langue, via l'intégration Google Translate.

L'onglet Collaboration, permet de travailler de manière efficace en équipe sur les différents projets vidéo. Ce dernier inclut même la possibilité de faire des vidéoconférences afin d'échanger avec les collaborateurs, directement sur Zooom, Google Meet, Skype ou encore Cisco Webex.

Moovly est un outil payant accessible à vie pour seulement 49 dollars au lieu de 599 dollars. Pour ce prix, un utilisateur peut se servir de l'outil et réaliser 25 téléchargements et exports par mois, mais aussi profiter de 25 crédits Automator. Pour des besoins plus importants, par exemple plus de personnes à utiliser l'outil d'autres offres sont proposées à des prix intéressants.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.