Le 17 mai, Microsoft a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités pour Microsoft Teams sur tous les supports : PC, macOS, iOS, Android, et version web. Elles sont destinées à un usage familial, ou entre amis, ouvrant ainsi son application de messagerie à des millions de nouveaux utilisateurs potentiels.

Depuis un peu plus d’un an maintenant, le recours aux applications de messagerie, quelles qu’elles soient, a largement augmenté. Il a permis à des entreprises de maintenir une communication entre leurs collaborateurs lors du passage forcé au télétravail. Il a permis à des amis d’ajouter de nouveaux canaux d’échanges, à travers l’audio ou la vidéo notamment, tout comme il a permis à des familles de garder le contact. Certains noms d’applications encore inconnus pour une grande partie des utilisateurs professionnels et non-professionnels sont entrés dans le langage courant comme Zoom, Discord, Signal, Telegram. Cependant, aucune ne proposait jusqu’à aujourd’hui un usage adapté à ces deux profils.

Changer l’usage de Microsoft Teams en un clic

Il était déjà possible d’utiliser Microsoft Teams avec un compte personnel. Une fois ajouté à l’application, l’utilisateur pouvait alors échanger avec d’autres personnes, mais également créer des groupes de conversation, ou encore lancer des visioconférences. L’expérience s’arrêtait là. À présent, après 18 mois de développement, ces groupes peuvent se transformer en véritable équipe.

“Nous utilisons constamment des outils professionnels dans un cadre personnel, c’est naturel,” explique à Siècle Digital Christy Hughes, directrice de la branche Microsoft Modern Life chez Microsoft. “C’est aussi le cas de Teams au travail. Nous avions déjà identifié des usages personnels avancés sur Microsoft Teams, mais cela ne répond pas aux attentes des consommateurs qui ont d’autres besoins.”

Microsoft imagine plusieurs situations avec des groupes par foyer dans lesquels parents et enfants peuvent échanger et s’organiser, entre amis, avec des personnes du même club, etc.

Les groupes personnels peuvent accéder à des fonctions similaires à celles des groupes professionnels, notamment les listes de tâches, la création d’événements, l’envoi de sondage, et le partage de fichiers. Microsoft Teams regroupera ces éléments dans un tableau de bord, dans un onglet séparé du chat, afin de voir remonter ce qui est important, ou urgent, comme sortir les poubelles, ou réserver un restaurant… “Pour faire tout cela, je devrais utiliser plusieurs applications. Un agenda, un gestionnaire de tâches, une messagerie… Nous devons rassembler tous ces éléments dans une discussion enrichie, avec un tableau de bord unique à chaque groupe.”

Les capacités d’organisation et de communication qui s’offrent aux utilisateurs sont aussi larges que lorsqu’ils utilisent Teams dans le cadre professionnel. Voter pour une activité familiale le week-end, choisir la destination des prochaines vacances entre amis, organiser le budget de la semaine dans un tableur partagé, ajouter un produit sur la liste de course… Dans certaines situations, Microsoft proposera des actions automatiques. Par exemple, si tout le monde vote pour aller faire de l’escalade le week-end, l’application créera automatiquement en brouillon un événement. Pour renforcer le côté personnel des groupes, les utilisateurs retrouveront des fonds “amusant” à appliquer lors de conversations vidéo : un coffee-shop, un récif marin, un chalet à la montagne…

Dans un futur proche, Microsoft n’exclut pas l’intégration d’une bibliothèque d’applications permettant d’améliorer l’expérience personnelle de Teams. “Pour l’instant, nous allons observer ce qu’il se passe et comment les utilisateurs utilisent notre application. Mais je ne dirais pas que les portes sont fermées,” poursuit Christy Hughes.

Une messagerie vers de nouveaux horizons

Avec Microsoft Teams pour le grand public, la firme de Redmond n’innove pas vraiment dans les usages, mais dans la vision. Beaucoup de services de messagerie permettent déjà à des familles ou des groupes d’amis de rester organisés et de collaborer. Néanmoins, aucune n’offrait un véritable pont entre vie privée et vie professionnelle, et aucune autre ne semble être en mesure de pouvoir le faire.

Comptant désormais 145 millions d’utilisateurs sur Teams, Microsoft peut aisément capitaliser sur son expérience et sa notoriété pour les convertir vers ces nouveaux usages. Néanmoins, il est clair qu’elle ne s’adresse pas à tous. Son développement viendra d’utilisateurs connaissant déjà Teams, et donc, des professionnels. La création d’équipes dans l’autre sens sera certainement plus marginale, faisant ainsi des parents, ou adultes, la cible principale de la messagerie.

Pour l’instant, cette nouvelle expérience est prometteuse, si l’on reste sur l’idée que ce sont des comptes professionnels qui amèneront la création de groupes entre particuliers. Avec eux suivront inévitablement de nouveaux utilisateurs, dynamisant ainsi les chiffres déjà très bons de Microsoft Teams. Cependant, il faudra attendre un certain temps avant que l’application ne soit plus perçue comme destinée à un usage professionnel dans l’imaginaire collectif.

Si l’on se risque à quelques hypothèses, le rapprochement de la firme avec Discord - au-delà des intérêts que cela représentait pour les activités de Microsoft dans le jeu vidéo - servait certainement ce but. L’avortement des discussions le mois dernier a peut-être limité les possibilités de Microsoft Teams à se muer en une véritable plateforme de messagerie.