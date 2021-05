HubSpot, une société qui édite des logiciels complets et entièrement dédiés aux sociétés étant dans une démarche d'inbound marketing, organise le 8 juin 2021 un événement intitulé GROW Europe. L’occasion de réunir virtuellement des professionnels et des marques leaders sur leur marché, pour vous aider à positionner votre entreprise et vous faire découvrir les leviers de croissance à votre disposition. Quatre grandes keynotes auront lieu durant cette journée, avec des experts de Aircall, Google, LinkedIn, Talentia, HubSpot et d’AWS.

GROW Europe : l’événement marketing à ne pas manquer

Des milliers de professionnels seront réunis pour échanger sur les bonnes pratiques et les stratégies à déployer en 2021 pour atteindre vos objectifs de croissance. Comme l’explique très bien HubSpot, il ne s’agit pas d’un énième webinar, mais d’un bien d’une conférence de choix, avec des intervenants de grande qualité. L’événement GROW Europe aura lieu en virtuel et en anglais, le 8 juin 2021. L’occasion de rencontrer des professionnels et des marques de renom, comme :

- Jonathan Anguelo, CEO et COO chez Aircall

- Scott Gallaway, enseignant-chercheur à la NYU et auteur

- Béatrice Piquer-Durand CMO chez Talentia

- Yamini Rangan, CCO chez HubSpot

- Scott Brinker, VP chez HubSpot

- Johnny Boufarhat, fondateur et CEO chez Hopin

- Will Barron, Managing Director chez salesman.org

Des ateliers autour de différents domaines auront lieu. Vous pourrez notamment vous perfectionner en marketing, en growth hacking, dans les méthodes de vente ou encore dans les stratégies de fidélisation et de satisfaction des clients. Participer à cette journée virtuelle, c’est avoir l’occasion unique de rencontrer des experts de renom dans chacun de ces domaines.

Des débats entre professionnels marketing, sales & service client

Des sessions de 30 minutes intitulées “GROW Debates” seront organisées au cours de cette journée. Des moments d’échanges entre les participants au cours desquels un modérateur animera le débat entre deux experts d’un même domaine. L’occasion de relancer le débat entre Inbound marketing vs Outbound marketing ou encore Gated vs Ungated Content.

En participant à GROW Europe, vous allez découvrir les dernières tendances marketing, sales et service client, et les méthodes les plus adaptées à la situation actuelle pour continuer de générer des leads. Si dans votre quotidien professionnel vous êtes à la recherche d’inspiration et de bonnes pratiques pour continuer de faire grandir votre boîte, vous devez absolument vous inscrire à cet événement organisé par HubSpot.

Au cours de cette journée du 8 juin 2021, vous découvrirez notamment comment HubSpot peut permettre à votre entreprise de se développer par la croissance. Près de 10 000 personnes sont attendues au cours de cet événement virtuel. L’occasion idéale d’agrandir votre réseau en profitant des nombreuses pauses prévues à cet effet. Bref, vous l’aurez compris : GROW Europe est clairement l’événement à ne pas manquer cette année. Il est encore temps de profiter d’un Pass Premium, avant l'augmentation des prix des billets.