Télécharger une ou plusieurs images d'un compte Instagram peut être une vraie galère, encore plus les vidéos. Il arrive également qu'après avoir fait une recherche d'image sur Google, on souhaite télécharger plusieurs images, en une seule fois. Problème, télécharger une par une les images prend (beaucoup) de temps)

ImgDownloader est un outil en ligne tout-en-un, entièrement gratuit qui permet de télécharger des images en masse. À partir de n'importe quelle page web, il est possible de télécharger des images en masse. Les images peuvent être téléchargées en lot à partir de Google, mais aussi depuis Instagram en copiant une URL.

Un processus simple et efficace !

Concrètement une fois sur ImgDownloader, il est possible d'insérer l'URL de n'importe quel site, de taper un mot clé pour trouver des images sur Google ou encore de copier l'URL d'un compte Instagram. Toutes les images présentes sur la page vont s'afficher et il sera alors possible de les télécharger en lot, ou bien uniquement certaines.

Au niveau du fonctionnement, le serveur d'ImgDownloader va parcourir et analyser l'URL du site entré. Toutes les images de la page HTML ou cachées dans les fichiers CSS/JS, seront alors téléchargées. À noter : il arrive que toutes les images ne soient pas trouvées, pour des raisons techniques.

À noter, bien que les images puissent être téléchargées en masse, il faut cependant respecter les principes et politiques, des fournisseurs d'images. Par ailleurs, les images ou vidéos ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation des propriétaires !

L'outil a d'ailleurs séduit et a élu 2ème Produit du Jour sur Product Hunt, fin avril.