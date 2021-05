Pour structurer ou visualiser un projet, une entreprise ou une nouveauté, prendre des notes ou encore résumer quelque chose les cartes mentales ou les mind maps sont essentielles. En quelques secondes, elles offrent une représentation visuelle simple à comprendre, d'un sujet central et des axes autour. Notamment utilisées dans la gestion de projet, les mind maps sont pour certains un outil du quotidien.

Construire une mind map est tout un art et avoir le bon outil pour le faire est primordial. C'est ce que propose Zen Mind Map. Cet outil utilisé par plus de 150 000 personnes dans le monde se veut être l'outil le plus simple pour créer des cartes heuristiques. L'outil s'utilise de préférence sur Chrome, mais supporte également Safari et Firefox.

Un outil avec une UX très simple

Parmi les fonctionnalités clés de Zen Mind Map, on retrouve :

des raccourcis clavier

des actions instantanées de mind mapping

l'insertion de liens et d'emojis

l'exportation au format et PNG

la publication et le partage de la mind map

En quelques clics et avec les raccourcis clavier, il est ainsi possible de mettre ses idées au clair, le tout rapidement. Le contenu est au coeur de la mind map, il n'y a pas d'icônes flottantes, de barre latérale, rien qui puisse distraire.

Pour créer une mind map via Zen Mind Map, voici quelques conseils.

Pour insérer un sujet voisin, il faut appuyer sur la toucher ENTREE/RETOUR, pour ajouter un sous-thème, il faut appuyer sur la touche TAB, le déplacement des noeuds se fait avec les flèches du clavier. Pour plier ou déplier une branche de la carte, il faut cliquer sur les petits cercles, sur chaque branche.

Enfin pour les raccourcis, voici les plus utiles :

Touche DELETE : Supprime un nœud

Ctrl/⌘ + Z : Annuler

Ctrl/⌘ + Y : Rétablir

Ctrl/⌘ + B : Gras

Ctrl/⌘ + I : Italique

Touche + : Zoom arrière

Touche - : Zoom arrière

Zen Mind Map est un outil payant, disponible à vie pour seulement 36 dollars au lieu de 1120 dollars. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités sont incluses, le nombre de documents est illimité, le stockage aussi et toutes les futures mises à jour seront disponibles.

