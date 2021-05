Alors que les entreprises sont toujours plus poussées à opérer leur transition digitale, une nouvelle crainte apparaît : cette transformation, d’apparence synonyme d’opportunités et d’efficacité, n’est-elle pas en train de mener à une déshumanisation des contacts humains ?

Comment profiter des avantages de cette nouvelle ère digitale sans pour autant que la technologie prenne le pas sur le relationnel ?

C’est ce à quoi aspire Manuscry, une startup 100% made in France qui propose aux entreprises de personnaliser leurs propres cartes manuscrites, écrites au stylo grâce à une technologie robotisée, pour les expédier à leurs clients, associés et prospects.

Manuscry a rédigé un livre blanc sur l'utilisation de l'écriture manuscrite dans les campagnes marketing multi canales, afin d'apprendre à utiliser ce support comme un boost émotionnel permettant d'améliorer l'expérience client et la fidélisation.

Un équilibre délicat entre l’humain et le digital

Aujourd’hui, la transformation digitale prend de plus en plus d’ampleur dans le monde de l’entreprise. On évoque même une “Quatrième révolution industrielle”. On s’efforce à toujours plus automatiser, optimiser, rendre accessible d’un simple clic, au risque d’oublier que derrière les écrans, il y a avant tout des humains. L’enjeu est donc de bénéficier des avantages de cette digitalisation tout en conservant une apparente qualité relationnelle, indispensable pour toute entreprise, et les cartes manuscrites pourraient bien permettre de trouver cet équilibre. Cependant il serait bien trop fastidieux d’écrire et expédier soi-même ses propres cartes manuscrites personnalisées. Alors comment utiliser les cartes manuscrites pour humaniser son entreprise tout en fidélisant ses clients, sans aucune perte de temps ?

C’est là qu’entre en scène Manuscry, nouvelle startup française grâce à laquelle chaque entreprise peut créer sa propre campagne manuscrite en quelques minutes.

La technologie au service des relations humaines

Le paradoxe qu’une nouvelle technologie puisse contrebalancer la déshumanisation de la transformation digitale peut faire sourire, et pourtant, ça fonctionne. Combien de fois par an recevez-vous une carte manuscrite personnalisée de la part d’une entreprise ? Certainement pas plus d’une fois ou deux, et c’est bien connu, la rareté fait la valeur. De plus, tout a été pensé pour reproduire à la perfection des styles d’écritures tirés de réelles écritures humaines. Des imperfections aux variations des caractères, rien n’a été laissé au hasard. De ce fait, chaque carte aura ses propres particularités et sa propre identité, et sera indifférenciable d’une carte réellement écrite par une main humaine.

Il n’y a qu’à créer sa campagne grâce à la plateforme marketing Manuscry, en important une base client pour personnaliser chaque carte, et en créant un design qui vous correspond grâce aux multiples options de personnalisation. Tout ça en quelques minutes, finalement pas plus difficilement qu’une campagne email. La technologie robotisée de Manuscry prend ensuite la relève et écrit votre message sur la carte avec le style d’écriture choisi, avant de la placer dans une enveloppe également écrite au stylo, en finalisant par l’ajout d’un timbre pour encore plus d’authenticité. Manuscry peut par la suite prendre en charge l’expédition directement aux destinataires, ou encore envoyer les produits à l’entreprise si celle-ci veut s’occuper elle-même de l’expédition.

Il est également possible, grâce aux nombreuses possibilités d’intégration, de programmer automatiquement l’envoi de cartes manuscrites en fonction de scénarios prédéfinis, comme par exemple un achat. De ce fait, l’entreprise n’a même plus le moindre clic à effectuer.

Tout cela a l’air plutôt simple et rapide. Pourtant, le destinataire aura certainement le sentiment que quelqu’un s’est assis à une table, et a pris de son temps pour écrire un message personnalisé, pour lui et rien que pour lui. Difficile aujourd’hui de trouver un message plus fort à transmettre à ses clients et associés en tant qu’entreprise.