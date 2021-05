Aux États-Unis, la Commission fédérale des communications (FCC), agence chargée de réguler les télécommunications ainsi que les contenus des émissions de radio, télévision et Internet, vient d’approuver la création d’un fonds de 7,17 milliards de dollars. Baptisé Emergency Connectivity Fund Program (Programme de fonds pour la connectivité d’urgence), il vise à équiper les écoles avec le matériel nécessaire pour que tous les élèves aient le même accès à l'e-éducation.

L’enseignement à distance a accentué les inégalités

En effet, la pandémie de Covid-19 a poussé les établissements scolaires à s’adapter en organisant les leçons via Internet. Si cela démontre les possibilités nouvelles offertes par la technologie, les inégalités entre élèves ont également été mises en exergue par l’enseignement à distance. Dans son communiqué, la FCC explique :

« Avant la pandémie, des millions d'élèves qui ne disposaient pas d'une connexion haut débit à domicile ni d'un accès à un ordinateur étaient piégés dans un “déficit de devoirs. Une étude estime qu'au printemps dernier, plus de 15 millions d'élèves des écoles publiques n'avaient pas accès chez eux à une connexion Internet ou à un appareil adapté à l'apprentissage à distance, et environ neuf millions de ces élèves vivaient dans des ménages ne disposant ni d'une connexion adéquate, ni d'un appareil adapté à l'apprentissage à distance. La pandémie n'a fait qu'exacerber les inégalités entre les étudiants qui disposent d'une connexion à large bande et ceux qui n'en ont pas. L'action d'aujourd'hui s'attaque à ces inégalités, en contribuant à fournir à tous les étudiants, au personnel scolaire, et aux usagers des bibliothèques les outils de base dont ils ont besoin pour s'engager dans l'apprentissage en ligne et dans tant d'autres aspects vitaux de nos vies de plus en plus numériques ».

Ainsi, les écoles et les bibliothèques admissibles au programme vont obtenir des fonds pour acheter des points d'accès, des routeurs, des tablettes et des ordinateurs, et autres dispositifs nécessaires à l’e-learning. Les élèves pourront, ensuite, les ramener chez eux pour les utiliser à des fins éducatives. L’Emergency Connectivity Fund vient compléter l’Emergency Broadband Benefit Program (Programme de prestations d'urgence pour le haut débit), dont l’objectif est d’amener un service Internet haut débit aux ménages à faibles revenus.

L’edtech en plein boom

La pandémie de Covid-19 a chamboulé de très nombreux secteurs en les forçant à s’adapter et à se digitaliser de manière bien plus rapide, l’éducation en fait logiquement partie. Il s’agit d’une occasion en or pour le secteur de l’edtech qui connaît une importante ascension. Preuve en est avec les récentes annonces d’Apple, la marque à la pomme a en effet présenté de nouveaux outils spécialement pensés pour les enseignants.