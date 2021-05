Avec la crise sanitaire, les événements, les réunions et les workshops se font en ligne. Même si depuis un an, tout le monde s'y habitue, l'expérience n'est pas toujours optimale. Des outils naissent pour faciliter les expériences en ligne, les rendre plus énergiques et interactives, comme par exemple de Butter.

Butter c'est un projet sur lequel Jakob et son équipe travaille depuis plus d'un an. Après avoir tenté d'animer des workshops en ligne, au début de la pandémie, l'équipe s'est sans surprise rendu compte qu'il manquait ce petit plus, qui rendait les workshops physiques mémorables. En quelques mots, Butter est une plateforme bien pensée qui facilite l'organisation de workshops ou de formations en ligne. L'objectif étant de permettre aux animateurs "de consacrer leur énergie à faire ce qu'ils font le mieux : animer des sessions collaboratives".

Les interactions au coeur des échanges

Butter mise sur les interactions pour rendre les workshops plus humains. Un peu comme sur les lives Instagram ou Facebook, sur la droite de l'écran, des réactions en direct apparaissent.

Butter offre plusieurs outils. On peut citer, la création de sondages directement durant le workshop, l'établissement d'un ordre du jour, la mise en place d'un timer par exemple pour gérer le temps de parole ou se concentrer durant 5 minutes sur une idée bien précise. Les participants peuvent poser des questions en cliquant sur un bouton afin que la parole leur revienne.



Un outil pour le moment entièrement gratuit

Butter dispose d'integrations comme par exemple "Miro", qui s'ouvre directement dans l'outil et donne accès à un whiteboard, sur lequel il est possible de brainstormer, dessiner, ajouter des post-its... Pratique pour collaborer en équipe ! Des intégrations avec YouTube, Google Drive et d'autres outils sont également disponibles.

Toutes les fonctionnalités de Butter sont accessibles gratuitement pour le moment. Butter fonctionne jusqu'à 100 personnes par session et ne nécessite aucune installation, tout se fait via le navigateur.

À l'avenir, une application mobile et une pour desktop devraient être développées.