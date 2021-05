Selon Axios, TikTok est actuellement en train de tester un outil permettant aux entreprises de recruter via le réseau social. De même, des personnes souhaitant trouver un emploi pourront l’utiliser pour leur recherche.

La filiale de ByteDance continue sa folle ascension, et est bien partie pour devenir la prochaine plateforme pouvant revendiquer 1 milliard d’utilisateurs dans le monde. Pour ces raisons, elle se diversifie grandement et ne se cantonne désormais plus à de simples courtes vidéos humoristiques. TikTok devient, par exemple, un acteur de plus en plus sérieux dans le secteur de l’eCommerce, comme en témoigne son partenariat avec Shopify.

Néanmoins, son entrée dans le domaine de la recherche d’emploi n’était pas vraiment attendue. Comme l’explique Axios pour décrire l’outil actuellement testé, « la plateforme n'est pas un produit intégré à TikTok, mais plutôt une page web distincte accessible via l'application TikTok, où les marques peuvent publier des offres d'emploi, principalement des postes de débutants ». Les personnes souhaitant postuler pourront réaliser leur CV en vidéo TikTok, puis le poster sur la page web dédiée. « TikTok demandera aux candidats de publier leurs vidéos de CV sur leur profil TikTok, s'ils le souhaitent, afin de contribuer à faire connaître ce nouveau service », précise Axios.

L’outil est en train d’être testé avec une poignée de grandes entreprises, notamment des ligues sportives, mais on ignore encore lesquelles exactement. TikTok a eu l’idée de cet outil suite au vif engouement suscité par les conseils de carrière proposés par différents créateurs sur la plateforme.

Si un test ne veut pas nécessairement dire que la fonctionnalité deviendra pérenne, le projet pourrait révolutionner le monde du recrutement et plus particulièrement celui des jeunes adultes, particulièrement friands de TikTok. Un CV fait en courte vidéo semble en effet bien plus attrayant, pour certains, à réaliser que le format PDF classique : « L'idée est de permettre aux utilisateurs de faire un argumentaire éclair ou un résumé de leur expérience professionnelle via la vidéo, de manière unique », assure Axios.

Il faudra donc probablement attendre quelques mois pour avoir des nouvelles de cet outil de recrutement nouvelle génération et surtout, pour savoir si TikTok a l’étoffe pour devenir le LinkedIn de la génération Z.