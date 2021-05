Instagram passe la vitesse supérieure pour les marques vendant leurs produits sur sa plateforme. Cette fois-ci, le réseau social lance une fonctionnalité appelée Community Shopping. L’objectif est d’offrir aux marques une nouvelle façon de promouvoir leurs produits sur Instagram Shopping grâce aux contenus générés par les utilisateurs. L’outil n’est, pour le moment, disponible qu’en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.

Un nouvel outil Instagram pour partager le contenu des utilisateurs

Si les entreprises ont pour habitude d’utiliser leur propre contenu pour faire la promotion de leurs produits, cela pourrait changer. Community Shopping permet d’utiliser le contenu créé par les membres de la communauté d’une marque, pour compléter des informations sur un de ses produits.

Par exemple, si un client porte un tee-shirt d’une certaine marque et qu’il l‘identifie, cette dernière pourra, à l’aide d’un bouton disponible sous la publication, lui demander si elle peut utiliser sa photo. S’il accepte, l’image sera associée au tee-shirt en question existant dans son catalogue sur Instagram.

Community Shopping va permettre à de potentiels clients de mieux se projeter grâce aux photos d’autres utilisateurs. Il va être plus simple pour un utilisateur Instagram d’imaginer le style ou la qualité d’un vêtement par exemple, et de décider s’il veut l’acheter ou non.

Instagram met, une nouvelle fois, les bouchées doubles pour les entreprises utilisant sa plateforme, offrant un autre moyen pour qu’elles se mettent en avant. S’il était déjà possible de faire des achats sur Reels, le réseau social continue de miser sur l’e-commerce avec cette nouvelle fonctionnalité. D’après la plateforme, elle permettrait aux marques de promouvoir leurs produits de manière plus authentique, comme avec les publicités plus ou moins déguisées testées dans Reels. Des nouveaux outils qui vont potentiellement augmenter les ventes.