Ce n'est un secret pour personne, la cryptomonnaie est depuis quelques mois maintenant, présent sur le devant de la semaine. Alors que l'usage de crypto sera bientôt illégal en Inde, nombreux sont ceux à suivre les cours des différentes monnaies et à investir dans ces dernières. Pour ceux qui aimeraient s'intéresser aux cryptomonnaies, voici un contenu qui va vous être utile !

Moni Talks est une newsletter quotidienne qui offre un résumé de l'actualité sur la cryptomonnaie, avec du contenu trié sur le volet, parmi plus de 400 ressources. En 5 minutes, via un simple mail il est alors possible de se tenir informé de ce qui se passe sur le marché. L'objectif est simple : rendre agréable et simple les actualités sur les cryptomonnaies.

5 minutes pour comprendre l'essentiel des cryptomonnaies

Les informations de la newsletter proviennent de plus de 500 comptes Twitter, plus de 100 canaux Telegram et Discord et 20 sites d'actualité. En 5 minutes, l'essentiel est résumé dans un mail. Bien qu'en anglais, cette newsletter a une approche ludique et conviviale, un design unique permettant de facilement comprendre ce qui se passe.

Moni Talks propose deux rubriques :

Daily Crypto News : les actualités crypto et financières ainsi que les événements majeurs sont observés.

DegenStuff : cette rubrique se penche sur des projets précis des cryptomonnaies afin de facilement prendre des décisions d'investissement ou prendre part à des projets.

Les statistiques de Moni Talks ?

plus de 1500 abonnés

2 langues : anglais et russes

plus de 250 newsletter envoyés

La newsletter a été lancée par l'équipe de Moni, une application pour suivre ses portefeuilles de cryptommonaies et explorer le marché.