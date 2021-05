En privé, les responsables de Tesla ont admis qu’Elon Musk avait exagéré les capacités de l’Autopilot, le logiciel embarqué des véhicules de la firme. Grâce à la loi d’accès à l’information, obligeant les agences fédérales à transmettre leurs documents à quiconque en fait la demande, le groupe juridique PlainSite a mis la main sur une note. Cette dernière résume une conversation entre des régulateurs californiens et quatre employés Tesla. Un de ces derniers, CJ Moore, directeur du développement de l’Autopilot, reconnaît que son PDG est trop élogieux sur le système.

En janvier une voiture Tesla s’était conduite seule en Californie grâce au Full Self-Driving (FSD), la partie autonome de l’Autopilot. Désormais, Elon Musk voit plus loin. Depuis plusieurs mois, il annonce que Tesla serait capable, d’ici la fin du deuxième trimestre 2021, de proposer des voitures conduisant en totale autonomie. Or, le PDG de l’entreprise aurait quelque peu exagéré les capacités de son logiciel de pilotage autonome sur Twitter.

Assuming user approves warning & agrees to drive carefully, it will download latest QA-tested FSD “Beta” build as soon as car connects to wifi

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021