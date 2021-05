Pour une vidéo de présentation, un documentaire et même un film, la bande son est indispensable. À moins d'être un expert, il faut souvent faire appel à des professionnels pour obtenir la bande son idéale et cela coûte cher. L'autre option est d'utiliser des musiques libres de droit, mais ces dernières ne correspondent pas toujours à l'objectif recherché !

Il existe des outils pour créer facilement des bandes sonores personnalisées, comme Filmstro. Cette application disponible sous Mac et Windows donne accès à une vaste bibliothèque et à des outils d'édition intuitifs pour obtenir le son parfait. Tous les sons disponibles au sein de l'outil sous libres de droit, en haute qualité et créés par des compositeurs du monde entier.. Un outil pratique pour gagner du temps et de l'argent dans la création d'une bande son.

Une bande son qui s'adapte à chaque projet

Une fois connectée sur l'application Filmstro, il est possible de débuter une session avec bande sonore uniquement, avec une longueur prédéfinie ou bien importer une vidéo nécessitant une bande sonore. En important une vidéo, l'audio original et la bande son créée par Filmstro peuvent être modifiés.

Sur la gauche de l'outil, différentes collections de musique sont disponibles, afin de trouver le son idéal. Elles sont organisées par humeur, genres, palettes instrumentales... Des albums complets peuvent être téléchargés, ou bien une piste uniquement. Une fois le son idéal trouvé, il est possible de le modifier. 3 paramètres sont à personnaliser en fonction du rendu souhaité : le dynamisme, la profondeur et la puissance.

Une fois terminée, la bande son peut être exportée ou bien la vidéo originale avec la bande son ajoutée.

Des plugins pour Adobe Premier Pro CC et Apple Final Cut Pro X sont également disponibles. Il suffit d'ajouter une piste de la bibliothèque Filmstro et de travailler directement dans le logiciel de montage pour monter et intégrer le clip.

Pour obtenir un accès à vie à Filmstro, il suffit de choisir entre deux licences. L'une à 59 dollars au lieu de 99 dollars et l'autre à 118 dollars au lieu de 499 dollars. La différence entre les deux offres et que la première contient tous les avantages de l'abonnement YouTuber, alors que la seconde inclut toutes les fonctionnalités de l'abonnement Pro Plus.

