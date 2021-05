Selon le Wall Street Journal, le divorce des Gates serait en pourparlers depuis presque deux ans. La raison principale ? Les relations qu'entretenait Bill Gates avec le célèbre délinquant sexuel Jeffrey Epstein. À l'annonce des révélations sur les pratiques d'Epstein, Melinda Gates aurait saisi plusieurs avocats pour commencer à travailler sur une éventuelle séparation avec Bill Gates.

Melinda Gates a enclenché les procédures de divorce dès 2019

La semaine dernière, après 27 ans de mariage, Bill et Melinda Gates officialisaient leur divorce sur Twitter. Si en apparence tout semblait se dérouler dans de bonnes conditions, certaines sources laissent penser que des raisons précises auraient pu motiver cette séparation. Selon le Wall Street Journal, c'est donc Melinda Gates qui serait à l'origine du divorce. En effet, la femme de 56 ans s'est entretenue avec des avocats de plusieurs cabinets dès octobre 2019. Elle a affirmé que le mariage était "irrémédiablement brisé". Le malaise concerne les liens de son ex-mari avec Jeffrey Epstein...

Les deux hommes se connaissent depuis au moins à 2013, selon le journal. Déjà, en 2019 le New York Times rapportait que le fondateur de Microsoft avait rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises. Selon les révélations de l'époque, Bill Gates serait même resté une fois tard dans sa maison, à New York. Gates s'était défendu en précisant que cette soirée avait tourné autour de réunions centrées sur les actions philanthropiques des deux hommes. L'affaire avait rapidement été oubliée et Bill Gates s'en était sorti facilement. Alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel, Epstein est mort en prison deux mois avant les révélations sur Bill Gates.

Bill Gates avait des liens avec Jeffrey Epstein

Dans leur message officiel, les Gates expliquent que : "nous poursuivrons notre travail ensemble au sein de la fondation, mais nous ne pensons plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple dans cette nouvelle phase de notre vie". Autre indice mis en avant par le journal : les liens entre Boris Nikolic et Bill Gates. En effet, le nom de Nikolic a été nommé par Epstein depuis la prison de New York, juste avant sa mort. Il s'agit d'un investisseur dans le domaine de la biotechnologie. Boris Nikolic a également été le conseiller scientifique de Bill Gates pendant plusieurs années. Il a récemment financé une douzaine d'entreprises spécialisées dans l'édition de gènes.

Pour l'instant, Melinda Gates ne s'est pas exprimée sur ces révélations et ce n'est pas certain qu'elle le fasse. Quelques jours après l'annonce du divorce, la femme de 56 ans a déjà récupéré 2,4 milliards de dollars d'actions. La séparation des biens du couple a été négociée avant que les Gates n'officialisent la demande de divorce. Les équipes juridiques des Gates travaillent avec un médiateur pour diviser leur fortune, qui s'élève environ à 145 milliards de dollars. Il faudra patienter pour en savoir plus sur l'hypothétique raison de cette séparation.