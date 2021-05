Au moment de lancer un produit et plus largement une entreprise, Reddit peut être la plateforme idéale pour obtenir une certaine visibilité et de premiers clients. Cependant, lecteurs comme modérateurs ne sont pas vraiment fans, (voir pas du tout), des posts promotionnels qui présentent un produit et cela peut se comprendre. Certains ont pourtant réussi...

Thomas Jacquesson, Product Owner chez Hello Asso, mais aussi cofondateur du Studio Pony Express a dévoilé YesPromo. Cet outil gratuit regroupe plus de 100 posts d'auto-promotion réalisés par des makers et fondateurs, sur plus de 30 subreddits. Cette collection permet ainsi de comprendre, les clés du succès, trouver de l'inspiration pour son propre post et tout simplement tirer parti de la puissance de Reddit.

Faire de la promotion sur Reddit sans être banni !

La collection est regroupée sur AirTable et offre pour chaque post : le titre, le subreddit, la sous-catégorie, des chiffres sur l'engagement, le nombre de votes positifs, le nombre de commentaires, si le post comprend une image, une photo ou un GIF et enfin le lien vers le post.

YesPromo est une ressource gratuite. Cependant, si vous souhaitez soutenir les créateurs, il est possible de télécharger la collection contre la somme d'argent que vous souhaitez. L'argent récolté est utilisé dans un but précis : il va être reversé à une organisation afin de soutenir l'Inde face à la COVID.

Un contenu utile, notamment pour ceux qui ne savent pas comment utiliser Reddit dans un cadre business ! La liste de posts sera d'ailleurs régulièrement mise à jour.