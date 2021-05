Après des semaines de tests, Twitter a lancé l’affichage plein format des images. Désormais, si un tweet contient une seule image, elle n’apparaît plus rognée. Il n’y a donc plus besoin de cliquer sur une photo pour la voir en entier. Cette nouveauté va considérablement modifier l’expérience des utilisateurs, et ce, de différentes manières.

L’aperçu des images modifié pour éviter les biais

Sur Twitter, l’affichage plein format des images est un changement mineur, mais important. La particularité des photos rognées était qu’elle ne laissait pas les utilisateurs choisir ce qu’ils voulaient montrer au premier plan. L’intelligence artificielle du réseau social détectait automatiquement ce qu’il fallait mettre en avant, pour le meilleur et pour le pire. Si cela a donné lieu à des erreurs hilarantes, cela a aussi été révélateur d’un problème au sein de l’algorithme.

L’année dernière, de nombreux twittos avaient pointé du doigt le processus de recadrage automatique de photos du réseau social, qui favorisait systématiquement, sur les photos comportant une personne blanche et une autre noire, l’affichage de la personne blanche. Plusieurs utilisateurs avaient posté des exemples de ce “parti pris” de l’algorithme, ce qui avait amené Twitter a repensé son intelligence artificielle. Récemment, le réseau social avait exprimé vouloir des algorithmes plus éthiques et transparents.

La fin des Open for a surprise, spécialité de Twitter

Cette nouveauté apparaît comme une aubaine pour les as de la photographie, qui pourront profiter des images en 4K de Twitter sur leurs smartphones. En revanche, elle est moins bien accueillie par les adeptes du meme. Les tweets “open for a surprise”, ou “ouvrez pour une surprise”, s’étaient multipliés sur Twitter, justement grâce à ces images rognées. Un utilisateur postait une image de grande taille qui, grâce au recadrage automatique, faisait découvrir une surprise dans un coin de la photo en cliquant dessus. La surprise en question était souvent un animal ou quelque chose de drôle. Ces tweets faisaient partie des plus populaires sur le réseau social.

tanyarl no more "open for a surprise" tweet 🙁 pic.twitter.com/YxoJ1qocGC — ON - Tanyarl (@bertanyarl) May 5, 2021

Dorénavant, les photos seront postées dans un format 16:9, offrant une expérience de navigation plus agréable aux utilisateurs. Le réseau social affiche en entier toutes les images postées dans les aspects ratio 2:1 et 3:4, afin de conserver la qualité. En revanche, les photos au format 3:2 restent, pour le moment, légèrement recadrées.

Si cette fonctionnalité était attendue par beaucoup d’utilisateurs, elle n’est disponible que sur mobile. Les images restent donc rognées sur la version web. Cette nouveauté vient s’ajouter aux nouvelles qu’à annoncer Twitter récemment, comme les pourboires pour soutenir ses comptes favoris et un outil d’avertissement pour les tweets injurieux.