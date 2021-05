Pour illustrer un persona ou un témoignage client, il est commun d'utiliser des photos d'inconnus. Ces dernières sont souvent prises sur des plateformes d'images libres de droits ou encore sous forme d'illustration. Pour humaniser davantage un projet, utiliser une photo d'un visage humain est mieux. Les plateformes proposant des visages générés par IA sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses.

Face Generator est un outil basé sur l'IA qui permet de définir les caractéristiques et les émotions d'un visage virtuel et de générer ce dernier en temps réel. Cet outil permet ainsi de produire des visages virtuels qui n'ont jamais existé ! Développé par l'équipe Icons8, FaceGenerator répond aux besoins de clients qui "avaient besoin de plus de diversité d'âge, d'angles de tête et de diversité ethnique." Après 6 mois de développement, l'outil est enfin disponible !

Générer des visages qui n'ont jamais existé et tous uniques !



Pour générer un visage, Icons8 propose un outil assez intuitif. Il faut dans un premier temps choisir le sexe : masculin ou féminin. Ensuite, la pose du visage peut être modifié. Une échelle apparaît pour choisir l'âge du visage (jeune ou plus vieux). Arrive ensuite le choix des émotions : neutre, heureux, triste, dégoûté et bien d'autres. Pour finir, la couleur de peau ou des cheveux peut être choisie. Enfin, il est possible d'ajouter des lunettes de vue, de soleil ou encore du maquillage sur les yeux ou les lèvres.Lorsque tous les paramètres sont définis, il suffit de cliquer sur "Update face" pour générer le visage en fonction des critères.

À noter, le bouton "Random face" permet de générer automatiquement un visage.

Le visage peut alors être téléchargé en créant un compte ou bien partagé via un lien public ou encore ajouter au panier. Les photos peuvent être utilisées dans un usage personnel, avec un lien d'attribution, mais aussi pour un usage professionnel lorsqu'une licence est achetée.

FaceGenerator est basé sur l'IA. Dans le détail, il est expliqué "nous avons construit un ensemble de données exclusives en prenant des dizaines de milliers d'images de personnes dans notre studio. Ces photos sont prises dans un environnement contrôlé, ce qui nous permet de nous assurer que chaque visage a une apparence et une qualité constantes. Après la prise de vue, les photos sont étiquetées, classées et ajoutées à un ensemble de données utilisé pour l'apprentissage automatique. De manière continue, nous alimentons cet ensemble de données dans des réseaux antagonistes génératifs pour produire des visages qui n'ont jamais existé. D'autres processus d'apprentissage automatique ont lieu après la création des visages afin d'identifier et de supprimer les visages défectueux. Les résultats finaux sont mis à disposition sur notre site web ou par l'intégration d'une API."