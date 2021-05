Netflix compte bien conserver sa position de leader du streaming. Pour se démarquer de ses concurrents, il prévoirait de lancer une plateforme appelée N-Plus, qui serait à mi-chemin entre un réseau social et un site d’actualités. En effet, d’après le site Protocol, le service de streaming aurait envoyé un sondage à quelques utilisateurs pour recueillir leurs avis sur ce nouveau projet.

Des contenus inédits de Netflix sur la nouvelle plateforme

Malgré l’arrivée de nouveaux concurrents, Netflix reste en tête sur le marché du streaming, et a même été le studio le plus primé des Oscars. Or, les plateformes concurrentes évoluent très rapidement, comme Disney + dont le nombre d’abonnés ne fait que croître. Netflix contre-attaque en développant l’idée d’une nouvelle plateforme. “N-Plus est un futur espace en ligne où vous pouvez en savoir plus sur les émissions Netflix que vous aimez et tout ce qui y est lié”, est-il indiqué dans le sondage envoyé aux abonnés. Pour le moment qu’un simple sujet d’exploration, Netflix a assuré qu’il voulait recueillir l’avis de son audience afin de prendre en compte ses idées.

Si le service de streaming n’a pas souhaité en dire plus sur ce projet, les rumeurs fusent quant à la forme que pourrait prendre la plateforme. Dans cet espace, l’accent serait mis sur la communauté et la promotion de contenus. Netflix prévoirait de regrouper des podcasts, des listes de lecture, mais également des critiques à partager avec ses amis.

D’autre part, la plateforme aurait un aspect de site d’actualités, avec des informations sur les prochaines productions de Netflix et des contenus inédits. Concrètement, elle sera “un flux de texte, d’images et de vidéos où vous pourrez vous inscrire pour recevoir des actualités, interviews, des analyses et des plongées plus approfondies dans vos séries préférées”.

N-Plus permettra d’interagir comme sur les réseaux sociaux

N-Plus pourrait également avoir une dimension de réseau social. La nouvelle plateforme permettrait aux utilisateurs de converser à propos de films et de séries à venir. En effet, la firme a demandé l’avis de ses utilisateurs sur une fonctionnalité qui permettrait “d’en savoir plus sur une émission prévue (préproduction) et d’influencer son développement avec des commentaires avant la fin du tournage”. Ainsi, les abonnés pourraient avoir une influence sur un programme en préproduction. Netflix réfléchirait également à la possibilité d’analyser les critiques postées par les utilisateurs pour mettre en avant celles des personnes ayant les mêmes goûts, ce qui favoriserait le côté communautaire.

Si l’entreprise n’a pas communiqué les détails de cette nouvelle offre, elle n’a pas précisé non plus si elle sera payante. En effet, l’inscription sera évidemment obligatoire, mais il ne serait pas étonnant de voir des frais s’ajouter à ceux de l’abonnement Netflix.

Il reste à voir si les réponses des utilisateurs permettront à Netflix de concrétiser le projet N-Plus. Pour conserver sa place de leader sur le marché du streaming, la plateforme redouble d’efforts ces derniers temps, notamment avec sa section “Pour Rire”, permettant de promouvoir son catalogue de films et de séries.