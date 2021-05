Des e-mails internes révélés par 9to5Mac montrent que des employés d'Apple envisageaient d'accorder un traitement spécial à Netflix pour le convaincre de ne pas abandonner les achats in-app. Pourtant, en 2018 le service de streaming a tout de même décidé de ne plus proposer ses abonnements au sein de l'App Store.

Netflix perdait des abonnés à cause de l'App Store

Avant que Netflix ne décide de prendre cette décision, Apple aurait tout tenté pour éviter que le géant du streaming abandonne les achats in-app. La marque à la pomme aurait proposé à Netflix de lui faire de la publicité dans ses magasins physiques et même d'intégrer Netflix aux services Apple pour que l'application soit encore plus visible. L'histoire commence quand Netflix souhaite effectuer un test pour étudier l'impact de la désactivation des achats in-app sur iOS. La principale préoccupation de Netflix à l'époque était la facilité avec laquelle les abonnés pouvaient se désabonner depuis l'App Store.

Comme l'a écrit Carson Oliver, directeur commercial de l'App Store, dans ses e-mails : "les abonnés de Netflix provenant de l'App Store ont vraisemblablement plus résilié leur abonnement que les abonnés qui se sont inscrits depuis le site web de Netflix". Évidemment cela pose un problème au géant du streaming. Il y a aussi les fameux 30% prélevés par Apple sur chaque abonnement souscrit au sein de l'App Store. En désactivant l'abonnement depuis l'App Store, Netflix sait qu'il pourrait augmenter ses revenus. Des révélations qui rappellent évidemment le procès qui se tient actuellement Epic Games et Apple.

Les e-mails internes montrent qu'Apple aura tout tenté

À la suite de la découverte de ce test, les premiers échanges entre les employés d'Apple sont tendus. Certains envisagent de punir Netflix si jamais le service de streaming décide effectivement de désactiver l'abonnement depuis l'App Store. Au fil des mois, le ton s'adoucie et Apple propose finalement à Netflix des solutions pour que rien ne change. En juillet 2018, un e-mail montre que les employés d'Apple avaient même réalisé une présentation pour valoriser les achats in-app auprès de Netflix... Apple tente par tous les moyens d'empêcher Netflix de partir.

Dans les e-mails internes, Apple souligne que Netflix a été mis en avant plus que n'importe quel autre partenaire, et que les différentes actions de promotion ont permis au service de streaming de faire grimper ses téléchargements de 7%. Dans cette fameuse présentation, Apple fait même des propositions à Netflix pour l'empêcher de désactiver l'abonnement depuis l'App Store. La marque à la pomme proposait notamment des campagnes d'e-mailing consacrées à l'unique promotion de Netflix, l'affectation d'une partie de la taxe in-app à la publicité dans l'App Store, et la possibilité de présenter Netflix avec les applications d'Apple. Tout cela s'est déroulé avant le lancement d'Apple TV...