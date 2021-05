Semji, une solution SEO qui exploite l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à produire et optimiser leur contenu web, organise les 18 et 19 mai 2021 la deuxième édition du SEO Square.

Durant deux journées pleines, plusieurs experts spécialisés dans le SEO et le marketing se succéderont pour intervenir sur des sujets liés au marketing digital. Avec cette deuxième édition du SEO Square, Semji veut inciter les entreprises à la réflexion pour réinsuffler du sens dans les stratégies SEO avec un objectif : générer du business.

Rendez-vous les 18 et 19 mai 2021 pour le SEO Square

Cet événement, totalement gratuit et virtuel, rassemble des experts dans différents domaines. Vous pourrez notamment écouter Alexandre Sigoigne, cofondateur et CEO de Myposeo. Amandine Carayon, responsable des contenus digitaux chez Cambium Media (Rustica, Système D, CDéco…), Nina Ramen, copywriteuse chez Germinal, Nicolas Mercatili, ambassadeur Semrush, ou encore Céline Cherief, Manager de la Performance Digitale chez Keyrus.

Des intervenants spécialisés dans des domaines précis, pour vous donner une vision globale du SEO en 2021.

Pour démarrer l’événement, Semji vous propose une conférence animée par Olivier Andrieu, intitulée “Stop aux mythes du SEO”. Cette première intervention doit permettre de déconstruire les idées reçues à propos du SEO.

Il existe de nombreuses fake news et approximations sur ce domaine, qui peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la stratégie des entreprises.

14 conférences SEO avec des experts pointus

Durant l’après-midi du 18 mai, Vincent Terrasi, head of data chez OnCrawl, animera un atelier intitulé : “Du SEO prédictif au SEO prescriptif”. Un sujet passionnant qui permettra de mettre en valeur l’évolution du SEO au fil des années. Les évolutions technologiques récentes permettent notamment de combiner le prédictif et le prescriptif. L’intelligence artificielle permet de détecter et de corriger les erreurs.

Le 19 mai 2021, une table ronde avec Jason Barnard (consultant SEO chez Kalicube), Jean-Baptiste Hamel (leader digital chez Tribord) et Karim Elmlih (lead SEO chez Quonto), discuteront des attentes des entreprises dans ce contexte économique tendu. Les entreprises cherchent avant tout la compétitivité et pour cela, elles doivent investir sur le web car c’est bien ici que tout se joue. Ces trois intervenants échangeront notamment sur leurs tactiques digitales et SEO déployées pour rebondir sur les perspectives d’avenir.

Pour clôturer l’événement, Céline Cherief et Yannick Gonnet, experts data chez Keyrus, animeront un atelier intitulé : “Approche Data Driven : 4 étapes clés pour piloter votre stratégie SEO grâce à la data”. Ils feront profiter de leur expérience sur le sujet aux participants du SEO Square. Aujourd’hui, cela ne fait plus aucun doute : data is king ! Ils tenteront de répondre à cette problématique : face aux nouveaux enjeux expérientiels du SEO, comment tirer profit des données pour décrypter les comportements utilisateurs et réussir votre stratégie SEO ? Rendez-vous les 18 et 19 mai 2021 pour la deuxième édition du SEO Square.