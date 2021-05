Sur Twitter, les commentaires négatifs, les insultes, les menaces de morts et autres contenus, dont certains utilisateurs aimeraient se passer, sont nombreux. Alors oui, il est possible de masquer, de bloquer un utilisateur, mais qui des autres personnes qui pourraient prendre le relai ?

Dans cette optique, Carson Poole, le fondateur de Gen Z Mafia a développé il y a plus d'un an, un side project en quelques heures : MegaBlock. Le principe ? Détruire un tweet. Concrètement, si vous n'aimez pas un tweet, il est possible de bloquer le tweet, son auteur et toutes les personnes qui l'ont aimé en un seul clic.

Pourquoi on en parle maintenant ? Grâce au tweet d'une utilisatrice qui a mis en avant l'outil.

Just found this gem, I know it’s gonna come useful one horrid day. https://t.co/toOKWtMd3f pic.twitter.com/wUXAj573w5

— cut your allowances you dickheads @ngrsenate (@ximachineux) May 4, 2021