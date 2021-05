LinkedIn est aujourd'hui le réseau social de référence pour développer son portefeuille client, trouver de nouveaux prospects et surtout se faire remarquer. Malgré tout l'intérêt de la plateforme, développer son réseau et trouver les bons interlocuteurs prend du temps. Plusieurs outils existent afin d'automatiser des tâches redondantes et tirer profit de LinkedIn !

C'est notamment le cas de Linvo. Cet outil d'automatisation LinkedIn, permet de développer son réseau plus rapidement afin d'atteindre vos objectifs. Dans le détail, Linvo automatise les connexions, messages et les publications. 80 connexions peuvent être réalisées chaque jour et 80 messages peuvent être envoyés. Un outil pratique pour toute personne cherchant à développer son réseau, générer plus de prospects, de ventes et d'engagement !

Un outil pour gagner du temps dans le développement de son réseau LinkedIn

Pour se faire connaître sur LinkedIn, il est important de s'engager avec les contenus de son réseau et de créer du contenu avec une certaine valeur. Linvo fonctionne avec un bot, qui utilise un proxy dédié, qui travaille sur une campagne à la fois. Les campagnes peuvent être créées en 5 minutes, avec de nombreux filtres pour filtrer au mieux. Il suffit ensuite de laisser le bot tourner, pour générer plus de leads et de ventes.

Linvo offre également un outil pour programmer des publications ou encore automatiser les demandes de connexion, au niveau 2 et 3 avec un message personnalisé. Il est aussi possible d'exporter toutes les connexions vers un CSV, d'obtenir les mails privés des nouvelles connexions, afin de cibler ces dernières via des campagnes Facebook Ads ou Google Ads.

Côté prix, Linvo est un outil payant, disponible à vie à 59 dollars au lieu de 1200 dollars. Pour ce prix, il est possible d'avoir un compte Linvo, profiter d'un nombre illimité de campagnes, d'actions, d'un proxy dédié, d'un tableau de bord, d'un support client dédié, de la gestion du multi-compte...

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.