Aujourd’hui, Mark Zuckerberg a annoncé dans un message sur Facebook que le nombre d’utilisateurs payants de Workplace, la plateforme collaborative pour les entreprises, était en hausse. S’ils étaient 5 millions à l’utiliser en mai 2020, ils sont maintenant 7 millions. Une progression de 40% en un an, qui est notamment due à la pandémie et au télétravail qui perdure.

Workplace by Facebook a séduit les entreprises pendant la pandémie

C’est un nouveau palier franchi pour la plateforme collaborative de Facebook. Si les utilisateurs semblent avoir définitivement adopté Workplace, ils sont de plus en plus à l’utiliser, surtout depuis la pandémie. “L’un des impacts à long terme de la pandémie est que les employés attendent davantage de leurs employeurs. Ils veulent sentir qu’ils font partie d’une communauté qui égalise les chances, écoute leurs idées et les soutient dans l’incertitude. Nous sommes fiers de la croissance de Workplace car cela signifie que davantage d’entreprises créent ce type de communautés, et les fonctionnalités que nous lançons aujourd’hui les aideront à prospérer” a déclaré Julien Codorniou, vice-président de Workplace by Facebook.

Il faut dire que l’année dernière, la plateforme avait redoublé d’efforts pour accompagner les entreprises pendant, mais aussi après la crise. En effet, Facebook avait par exemple lancé une fonctionnalité permettant aux entreprises de stocker des informations sur les bonnes pratiques à adopter durant la crise sanitaire, mais aussi un outil permettant d’identifier le contenu le plus utile aux collaborateurs. De multiples nouveautés qui avaient permis aux firmes de travailler à distance plus facilement, notamment grâce à l’outil de visioconférence Workplace Rooms, adapté de Messenger Rooms.

De nouvelles fonctionnalités à venir sur Workplace

Pour continuer sur cette lancée, Workplace étend les possibilités en annonçant de nouvelles fonctionnalités. Comme sur Hotline, les questions-réponses feront leur apparition afin de fluidifier la communication au sein d’une entreprise, mais surtout de faciliter le dialogue entre les dirigeants et les employés. Facebook met également un point d’honneur à la diversité, l’inclusion et l’expression personnelle. Pour cela, la prononciation du nom pourra être ajoutée sur le profil, ce qui évitera les potentielles erreurs lors d’une première rencontre.

Une des importantes nouveautés annoncées pour Workplace est son intégration à d’autres outils d’entreprise, grâce à des plugins. Cela permettra aux collaborateurs de partager plus facilement leurs contenus sur d’autres sites, comme SharePoint. Par ailleurs, l’intégration de calendrier d’événements contribuera à une organisation plus efficace.

Avec désormais 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, le télétravail a fait gagner des millions d’utilisateurs en très peu de temps à Workplace by Facebook. Or, il n’est pas le seul. Avec 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, son concurrent Microsoft Teams continue également son ascension. De quoi faire de l’ombre à Workplace, qui évolue doucement, mais sûrement.