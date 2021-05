Pour rester compétitifs, les industriels doivent à leur tour miser sur les nouvelles technologies et notamment sur les données. Les fabricants doivent faire face à de nombreux défis : faire face à une concurrence agressive, garder de la flexibilité, faire preuve de transparence dans leur processus de supply chain, ou encore optimiser la collaboration interne.

Comme l’explique Contentserv dans son livre blanc intitulé “Valorisation des données : stratégie gagnante pour les fabricants”, les nouvelles technologies peuvent aider les industriels à répondre à ces différents enjeux.

Pourquoi les industriels doivent-ils miser sur les données ?

Avant même de penser à collecter des données, Contentserv explique dans son livre blanc que la première étape pour un industriel est la phase de digitalisation.

La fameuse transformation digitale que de nombreuses entreprises ont déjà commencé à opérer. Comme vous le découvrirez dans cet ebook : “les industriels ne recueilleront des bénéfices qu’après avoir entamé cette première étape de transformation digitale”. Ce socle permettra par la suite de construire une stratégie pour valoriser les données récoltées.

En téléchargeant ce livre blanc, vous comprendrez l’importance d’automatiser les processus. C’est, selon Contentserv, un moyen de gagner en visibilité, en contrôle et en collaboration interne. Dans cet ebook, on peut lire que : “grâce aux données récoltées, les industriels peuvent transformer leur façon de fonctionner et ainsi stimuler l’innovation”. On apprend également que les données de qualité influencent les comportements d’achat des clients.

Le traitement des données : la clé pour améliorer l’expérience

Dans cet ebook, vous découvrirez qu’en choisissant la bonne solution pour traiter vos données, vous pourrez notamment :

Automatiser et grouper de gros volumes de données

Indiquer le niveau de complétude et le taux de validation des données

Intégrer et déployer d’autres solutions au sein de l’entreprise

Maîtriser les informations communiquées sur les produits

Capitaliser sur les données permet aussi d’offrir une expérience client de meilleure qualité. En téléchargeant ce livre blanc, vous comprendrez pourquoi les industriels doivent se focaliser sur le consommateur. À l’aide d’un PIM (Product Information Management), un industriel pourra créer des expériences produits pertinentes et convaincantes auprès de ses clients. Vous aurez toutes les informations pour parfaire votre transformation digitale en téléchargeant le livre blanc de Contentserv.