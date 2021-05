L’entreprise américaine spécialisée dans l’optimisation de prise de rendez-vous et d’organisation de réunion a annoncé le 3 mai une nouvelle offre : Calendly for entreprise. Elle promet plus de sécurité et d'être mieux adapté aux besoins d’une grande entreprise.

Calendly concurrencé par l’application en open source Calendso

La promesse de Calendly depuis sa fondation en 2013 est, comme beaucoup d’applications professionnelles, de faire gagner du temps à ses clients. Pour cela elle propose un outil automatisé de création de réunions. Son objectif est de simplifier le fastidieux processus de contacter les uns et les autres pour trouver un moment qui convienne à tous. L’organisateur de la rencontre diffuse un lien proposant différents créneaux, quelques contraintes à ses collègues ou ses clients. Une fois une date et un horaire choisi le rendez-vous est pris et ajouté dans les calendriers des personnes concernées.

L’entreprise, basée à Atlanta aux États-Unis revendique un nombre de clients assez impressionnants, 50 000, parmi lesquels de grands noms comme LinkedIn, L’Oréal, Visa, Dropbox… Bousculée par l’apparition d’une alternative gratuite et open source, Calendso, Calendly a fait le choix d’étoffer son offre en se focalisant sur les plus grandes entreprises.

Sur le billet de blog annonçant le nouveau pack « Calendly for entreprise », la cheffe de produit de Calendly, Annie Pearl, explique « au fil du temps, nos clients nous ont appris que les grandes entreprises ont des besoins de planification différents de ceux des individus et des petites équipes ».

Sécurité et organisation

Pour répondre aux attentes de ses clients, Calendly s’est focalisé sur deux points principaux. Le premier, la sécurité. Désormais des systèmes et normes de gestion des identités et des accès vont être pris en charge. L’authentification unique SSO avec Okta, Ping Identitty… et la norme ouverte de gestion des identités multi-domaine SCIM. Le second volet est celui de l’organisation d’échelle. Un tableau de bord permettra à l’administrateur une meilleure gestion des utilisateurs en les regroupant par groupe, selon le lieu, l’équipe, le département, etc. D’autres outils devraient permettre de mesurer l’efficacité des rendez-vous, en comptabilisant le taux d’annulation, reprogrammation, etc.

Les fonctions de sécurités sont disponibles depuis l’annonce du nouveau pack pour les entreprises, les tableaux de bord le seront bientôt, promet Calendly.