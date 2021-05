La régie publicitaire d'Apple intitulée Apple Search Ads se fait discrète parmi ses consœurs que sont Facebook, Amazon, ou encore Google. Pourtant, son offre vient de s'étoffer avec un nouveau placement publicitaire dans l'onglet "Rechercher" de l'App Store. Une nouvelle qui fera rire (jaune) certains annonceurs quand on sait qu'Apple mène et malmène ses concurrents à travers la mise à jour de l'iOS 14.5 : L'App Tracking Transparancy.

La suggestion d'application : le nouveau format publicitaire d'Apple Search Ads

C'est par l'intermédiaire d'une newsletter à destination des agences et des annonceurs inscrits qu'Apple a annoncé la mise en place de ce nouvel emplacement. Concrètement voici ce quil sera possible de voir dès à présent sur l'App Store lorsqu'un utilisateur fera une recherche dans l'onglet du même nom :

Si le format est similaire aux autres emplacements d'Apple Search Ads, c'est-à-dire tout en haut des résultats de recherche, il faut noter que la "Suggestion payée" est un emplacement de premier choix. Le nombre d'interactions avant de voir votre application promue est divisée par 2 ou 3 selon la recherche manuelle ou un clic sur les liens "À découvrir".

Comment afficher une application dans les Suggestions et à quel prix ?

Premièrement, il faudra passer par la plateforme publicitaire Apple Search Ads en créant un compte et en associant un compte iCloud existant. Le principe est similaire au Facebook Business Manager (une interface professionnelle liée à un compte privé). Élément important, la France est éligible aux annonces publicitaires sur l'App Store depuis août 2018.

Deuxièmement, comment fonctionne la tarification ? Dans le cas de la "Suggestion payée", Apple diffère de son modèle standard qui est le Cost Per Tap (CPT) ou dans sa traduction non littérale le Coût Par Installation. Concrètement, vous payez lorsque l'utilisateur tape sur l'annonce publicitaire et non à la diffusion pure et simple que l'on appelle : Le Coût Pour Mille (CPM).

C'est justement sur ce dernier modèle d'enchère, le CPM, que fonctionne la tarification des "Suggestions payées". À vous de définir votre montant maximal, afin d'éviter les appels de la comptabilité en fin de mois, puis d'affiner votre audience en fonction des données démographiques et du type de clients.

Pour conclure, la régie publicitaire n'est pas la seule solution pour promouvoir votre application iOS. Google, Facebook (avec Instagram) et Twitter proposent également des formats spécifiques avec un modèle d'enchère à l'installation. Une information à prendre en compte dans votre stratégie de traffic management.