Lundi, lors de sa première conférence NewFronts adressée aux annonceurs, Amazon a partagé quelques chiffres révélateurs de ses efforts accrus en matière de streaming vidéo financé par la publicité. Combinant IMDb TV, Twitch ainsi que les applications tierces et d’actualité d’Amazon, ce service a gagné 100 millions de téléspectateurs en un peu plus d’un an.

Une augmentation portée par IMDb TV et Twitch

Les publicités OTT, ou Over-The-Top, se font de plus en plus nombreuses dans l’écosystème d’Amazon. Elles permettent aux entreprises de communiquer à travers des vidéos pour des audiences pertinentes et à grande échelle. Elles sont diffusées avant, après ou pendant un film par exemple, et peuvent également être intégrées dans un navigateur ou une application.

Elles financent donc plusieurs plateformes de vidéos et sont un peu partout. On les retrouve autant sur une application web comme IMDb TV, que sur un site de streaming de jeux vidéo comme Twitch. Par ailleurs, ce dernier est un des principaux moteurs de la croissance du nombre de téléspectateurs, permettant à cette activité d’Amazon de rassembler plus de 120 millions de personnes rien qu’aux États-Unis. Un chiffre conséquent, qui indique que l’approche du divertissement par l’entreprise séduit.

Les audiences grimpent, et notamment celle d’IMDb TV, qui a bondi de 138% en un an. Il faut dire qu’Amazon avait redoublé d’efforts pour développer l’application qui propose une sélection de films et de séries. L’entreprise avait élargi sa gamme de contenus originaux, et compte lancer l’application cet été sur iOS et Android pour qu’elle soit plus accessible. Une plateforme qui s’impose de plus en plus dans le quotidien des téléspectateurs, qui lui consacrent en moyenne 5h30 par semaine.

Ces nouvelles statistiques permettent de voir qu’Amazon s’impose encore un peu plus face à ses concurrents Roku, Crackle Plus, et Tubi TV, qui diffusent, eux aussi, du contenu vidéo financé par la publicité. Si Facebook et Google dominent le marché de l’activité publicitaire, Amazon devient également un acteur majeur du secteur. La semaine dernière, la société de Jeff Bezos a indiqué que sa catégorie “Autres”, comprenant les revenus publicitaires, avait progressé de 77% d’une année à l’autre, pour atteindre 6,9 milliards de dollars.