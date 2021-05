Aujourd’hui, Twitter a annoncé une nouveauté concernant sa fonctionnalité audio, Spaces. Désormais, tous les comptes ayant au moins 600 abonnés pourront créer un espace sur l’application. Une nouveauté qui pourrait peut-être permettre à Spaces d’être utilisé par plus d’utilisateurs.

Spaces est désormais accessible à un peu plus d’utilisateurs

La fonctionnalité Spaces, qui concurrence Clubhouse, avait fait ses premiers pas auprès de certains utilisateurs dès l’année dernière. Elle était déjà disponible depuis plusieurs mois sur iOS, et l’est depuis mars sur Android. Cette option permet d’avoir des conversations audio en direct sur Twitter. Un utilisateur rejoint un espace en tant qu’auditeur en appuyant sur la bulle violette qui apparaît en haut de sa timeline. Il peut consulter les tweets épinglés de l’espace et partager ce dernier dans un de ses tweets ou dans un message privé. S’il ne peut pas tout faire, il peut, en revanche, demander à prendre la parole.

Il est également possible de rejoindre un espace en tant qu’intervenant. Cette fois-ci, les fonctionnalités sont plus nombreuses. On peut alors prendre la parole, épingler des tweets dans l’espace, activer les sous-titres pour mieux se faire comprendre, et inviter ses abonnés à rejoindre l’espace en question grâce à un tweet. En revanche, si un utilisateur est hôte, il a alors un contrôle total dessus. Ainsi, il peut créer un espace, choisir qui parle, mais aussi les sujets abordés. Il peut également inviter d’autres utilisateurs en leur envoyant un tweet ou un DM, et leur permettre de s’exprimer.

Si un espace ne pouvait pas être créé par tous les utilisateurs, Twitter a décidé d’étendre cette possibilité. Désormais, un compte ayant 600 abonnés ou plus pourra créer un espace à son tour. D’autre part, comme Reddit et ses salons audio, le réseau social met un point d’honneur à leur modération. Un hôte peut couper le son d’un utilisateur, lui retirer son micro ou l’interdire d’accéder à l’espace. Un moyen de s’assurer que personne ne pose de problème. Par contre, tout le monde peut signaler ou bloquer d’autres utilisateurs. Si une personne qui a été bloquée parle dans un espace, un message d’avertissement s’affiche sur l’écran.

Une fonctionnalité étendue qui permettra aux utilisateurs d’échanger plus facilement sur des sujets qui les rassemblent. Si Twitter est parfois utilisé comme une plateforme pour débattre, il sera désormais plus simple de le faire en petit comité, ou avec une large audience. Cela offre donc plus de possibilités de discussion entre les utilisateurs.

Des nouvelles fonctionnalités à venir sur Spaces

Si l’application s’attache à développer Spaces, il devrait également arriver bientôt sur desktop. Twitter prévoit notamment des espaces avec des billets d’entrée. Cela sera une manière de récompenser les hôtes financièrement, en les laissant choisir le prix des billets, ainsi que le nombre disponible à la vente. Les utilisateurs pourront donc accéder à un espace exclusif, à condition de payer. Twitter prendra une commission sur les ventes, mais le montant n’a pas été communiqué pour le moment.

Afin que les hôtes développent une audience, il sera possible de programmer un espace et de mettre des rappels. Cela permettra notamment de ne pas manquer un échange avec un hôte, mais aussi de créer une régularité et un lien avec sa communauté. Par ailleurs, il sera possible de co-animer un espace avec d’autres personnes pour faciliter les échanges.

Quelques améliorations concernant l’accessibilité sont également à venir, avec la possibilité de mettre en pause les sous-titres en direct au sein des espaces. Ces derniers seront plus faciles à trouver, car ils deviendront accessibles directement via le profil d’une personne de notre timeline lorsqu’il est en direct.

Ainsi, ce sont beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui attendent Spaces. De plus en plus de réseaux sociaux tentent de tirer leurs épingles du jeu en améliorant leurs fonctionnalités audio, et Twitter met les bouchées doubles pour que de nouveaux utilisateurs se tournent vers sa plateforme, plutôt que Facebook, Clubhouse ou encore Reddit.