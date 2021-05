Quand une entreprise se lance, il est au début assez simple de trouver de potentiels leads en faisant appel à son réseau, ou le réseau de ses proches. Cependant, lorsque le réseau est épuisé, il est assez complexe de trouver de nouveaux prospects. Cela prend du temps, demande des mises à jour de tableaux Excel et du cold emailing.

Il existe aujourd'hui des outils permettant d'automatiser l'entonnoir de génération de leads, à l'image de TexAu. Cette plateforme d'automatisation de la croissance est conçue pour aider à générer plus de prospects et à faire évoluer une entreprise plus rapidement. Une fois les différents réseaux sociaux d'une entreprise connectés, il est possible d'optimiser les publicités et bien plus encore. TexAu se présente comme une alternative à Phantombuster et outil pratique pour les Growth Hackers, mais aussi les agences digitales ou encore les équipes de vente !

Un outil pour gagner du temps au quotidien

TexAu Spices propose des scripts d'automatisation uniques qui exécutent sur différentes plateformes comme Facebook, LinkedIn, Slack, Medium Red dit... On retrouve par exemple, un script pour liker ou retweet un tweet, extraire les personnes qui ont liké un post, envoyer un message sur Instagram...

Les scripts peuvent être triés par plateforme : Facebook, Instagram, Medium, Reddit... ou bien avec des mots clés.

En quelques clics seulement, il est possible de faire tourner le script, pour obtenir des actions bien précises ou des données. Chaque script peut être programmé afin de tourner une fois, chaque semaine, à des dates spécifiques ou encore chaque jour. Sur la page de résultats, un rapport détaillé de ce qui a été trouvé apparaîtra.

Des leads plus qualifiés et facilement accessibles

TexAu se différencie d'autres outils avec l'onglet TexAu Recipes, qui permet de mettre en place des automatisations plus complexes, comme par exemple scraper des leads sur LinkedIn Sales Navigator, liker le dernier post etc. Il suffit alors de connecter différentes automatisations et ajouter des paramètres et des intégrations. Des automatisations publiques sont disponibles, afin de trouver le script idéal, tout en les adaptant à des besoins spécifiques.

Enfin, TexAu Prospector permet de trouver les adresses e-mail d'employés d'une entreprise en particulier, en fonction par exemple de leur intitulé de poste.

Pour ceux qui s'inquiètent de bans potentiels, il est expliqué que TexAu a mis en place des limites importantes. Les limites de l'outil correspondent à la moitié des limites réelles de toute plateforme, afin de ne jamais être banni. Enfin, en ce qui concerne le RGPD, une page spéciale est disponible et il est précisé que "vous êtes propriétaire de toutes les données et vous pouvez exporter et supprimer votre compte d'un simple clic".

TexAu est un outil payant accessible à vie à partir de 79 dollars au lieu de 300 dollars. L'offre à 79 dollars comprend : 20 minutes d'exécution par jour, 2 exécutions parallèles, 10 enrichissements d'e-mail/jour et un intervalle minimum de 20 minutes pour la récupération des données (à partir de Google Sheets / Airtable ou d'outils similaires).

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.