On ne présente plus CitizenWave ! L’entreprise spécialisée dans le développement durable propose aux entreprises une application permettant d’accélérer la cohésion et l’engagement des collaborateurs. En agissant concrètement sur leurs enjeux sociétaux et environnementaux et en s’inscrivant dans une démarche RSE (Responsabilité sociale d’entreprise) sincère, les entreprises gagnent sur tous les plans. Que doit-on comprendre par RSE collaborative ? Pour les professionnels qui ne seraient pas familiarisés avec cette notion ou ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage, le 6 mai prochain à 11h, CitizenWave propose un webinar accessible gratuitement.

Le co-fondateur de la plateforme, Stéphane Champion accueillera deux expertes ; Edith Letournel, CEO de eFrontech et Valérie Baschet, spécialiste de la transformation des entreprises grâce à leur stratégie RSE.

Comment une RSE plus collaborative peut-elle être un levier stratégique pour les entreprises ? Comment les actions de RSE peuvent-elles constituer des moyens de communication interne et externe ?

Ensemble, nos trois experts répondront à ces questions et présenteront les bonnes pratiques de la RSE et de l’engagement des collaborateurs. Ils adresseront notamment les conditions à la réussite d’une stratégie à impact positif, les écueils à éviter, et l’importance de l’inclusion de toutes les parties prenantes. Stéphane Champion, Edith Letournel, et Valérie Baschet accompagneront leurs propos d’exemples de mesures concrètes que les entreprises peuvent mettre en place facilement.

L’importance de la sincérité de l’engagement des entreprises

Si la RSE est un levier considérable pour fédérer les collaborateurs et les sensibiliser, l’engagement des dirigeants se doit d’être sincère et la démarche transparente. L’implication et l’alignement de la gouvernance doivent se faire en fonction de la stratégie mise en place. Pour aborder ces notions et parler de l’évolution de l’engagement des entreprises en matière de RSE, CitizenWave accueillera Valérie Baschet. Présidente de Meaneo, cabinet de transformation sociétale, Valérie Baschet accompagne les dirigeants d’entreprise dans leur transformation humaine, sociétale et environnementale, pour réconcilier sens, impact et performance. Elle assure notamment que si “le sujet de la RSE n’est pas nouveau, il prend en effet de l’ampleur avec la loi PACTE et les sociétés à mission”. De nombreuses entreprises entrent dans un cercle vertueux lorsqu’elles commencent à s’intéresser de plus près à leur impact positif. Trouver du sens dans leur activité les aide à recruter des talents toujours plus motivés, à engager leurs équipes et à fidéliser leurs clientèles, sensibles aux engagements sociaux, sociétaux et environnementaux des entreprises.

Lors de ce webinar, les experts expliqueront en quoi la RSE collaborative constitue un enjeu capital pour les entreprises : il est désormais nécessaire de co-construire une stratégie RSE avec les collaborateurs. Ainsi, la démarche qui en résulte émane de l’intelligence collective et prend en compte les idées et attentes de tous les acteurs de l’entreprise. Les clients, les partenaires et les collaborateurs doivent participer à l’écriture de la stratégie RSE de l’entreprise. En embarquant les talents et futurs talents dans leurs aventures RSE, les entreprises s’assurent la mise en place d’une stratégie RSE efficace et pertinente, mais aussi l’attractivité de leur marque et la performance de leurs employés. En effet, les collaborateurs fiers des engagements de leur entreprise sont plus efficaces, car plus épanouis au travail. Il s’agit ici de ne pas minimiser l’importance de la quête de sens qui touche les jeunes générations.

Réussir l'élaboration de sa stratégie à impact positif

Les expertes invitées par CitizenWave sont formelles : “la RSE ne doit pas constituer une nouvelle contrainte, mais bien une opportunité de ré-engager, ré-enchanter, ré-inventer le monde de l’entreprise en conciliant sens, impact et performance”. Les entreprises doivent s’engager pour pouvoir continuer à recruter et garder des talents, mais aussi à trouver des investisseurs et des partenaires. Les certifications RSE sont de plus en plus nombreuses et exigeantes (EcoVadis, B Corp, Global Compact, etc.). Elles assurent la sincérité de la démarche RSE des entreprises, mais ne peuvent s’obtenir sans que les collaborateurs ne soient inclus dans la boucle. Présentées dans ce webinar organisé par CitizenWave, les conditions à la réussite d’une démarche RSE sont les suivantes : une démarche sincère de l’équipe dirigeante, un alignement de la gouvernance et de la stratégie, une intégration de l’impact positif au cœur des opérations et du business model de l’entreprise, et un engagement des collaborateurs dans tout le processus. Pour assurer ce dernier point, il existe des outils performants et pensés par des experts, à l’instar de la plateforme CitizenWave qui sert les intérêts stratégiques des entreprises en incluant les parties prenantes.

Lors de la conférence en ligne du 6 mai prochain, Stéphane Champion présentera les spécialités de la solution CitizenWave, à savoir la mise en place d’un diagnostic pour mesurer le niveau de maturité et d’engagement de l’entreprise et des collaborateurs, la sélection par l’entreprise des sujets phares qu’elle souhaite proposer à ses collaborateurs pour les sensibiliser, ou encore le calendrier éditorial. Ce type d’outil permet également aux collaborateurs de s’informer, de se sensibiliser et de partager pour co-construire la stratégie RSE de l’entreprise et nourrir l’équipe dirigeante. Éléments essentiels au suivi de toute stratégie RSE, la mesure et l’analyse des indicateurs de performance sont également proposées par des plateformes comme celle de CitizenWave. Lors de ce webinar, les experts expliqueront comment concilier sens, impact et performance. Ils présenteront notamment la méthodologie à adopter pour obtenir des résultats fiables et pertinents. Dans un premier temps, il s’agira de réfléchir à la raison d’être de l’entreprise qui se doit d’être incarnée pour donner du sens et guider les décisions afin que les opérations de l’entreprise aient un impact positif. Ensuite, il s’agit, comme nous l’avons présenté dans cet article, d’engager les collaborateurs et de considérer l’impact que les actions de l'entreprise ont sur la communauté. Une fois les collaborateurs engagés, les consommateurs convaincus, et les parties prenantes intégrées, la performance économique sera au rendez-vous.

L’approche collaborative n’est plus facultative, elle se doit d’être inclusive, participative et elle est nécessaire à la mise en place d’une stratégie RSE d’entreprise efficace, cohérente, et impactante. Les entreprises qui déploient un outil d’engagement collaboratif sont plus performantes et plus attractives. Loin d’être un frein, la mise en place d’une stratégie RSE sert considérablement les intérêts business des entreprises. Convaincus ? Pour contacter les experts de CitizenWave, il suffit de se rendre sur leur site internet et de se laisser guider. En attendant, ne manquez pas le webinaire du 6 mai prochain.