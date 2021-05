La semaine dernière, Microsoft a annoncé dans un article sur son site que la police par défaut actuelle de la suite Office 365, Calibri, sera bientôt remplacée. L’entreprise en a présenté cinq nouvelles, et demande l’aide de ses utilisateurs pour en choisir une.

Microsoft laisse ses utilisateurs tester les cinq polices

Après Times New Roman et Calibri, Microsoft est à la recherche d’une nouvelle police pour Office. Pour cela, l’entreprise a présenté Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford et Grandview. “Une police par défaut est souvent la première impression que nous faisons. C’est l'identité visuelle que nous présentons à d'autres personnes à travers nos CV, documents ou e-mails. Et tout comme les gens et le monde qui nous entourent vieillissent et grandissent, nos modes d’expression le devraient aussi”, a déclaré Microsoft.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4 — Microsoft (@Microsoft) April 28, 2021

Pour choisir, Microsoft compte sur ses utilisateurs. “Pour nous aider à définir une nouvelle direction, nous avons commandé cinq polices personnalisées originales pour enfin remplacer Calibri par défaut. Nous sommes ravis de partager ces toutes nouvelles polices avec vous aujourd'hui et nous serions ravis de votre contribution. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et dites-nous votre favori”, a indiqué la société.

Les cinq polices d’écriture présentent des styles bien différents. Certaines sont inspirées de la typographie suisse ou de la signalisation routière allemande, tandis que d’autres sont plus classiques. Des polices très différentes, inspirées de plusieurs périodes. Il est possible de découvrir le processus de création des artistes sollicités pour faire son choix. De plus, elles sont toutes les cinq disponibles sur la suite Office 365 via les applications et le cloud, ce qui permet de les essayer et de faire son choix.

Calibri restera disponible sur Office, et les quatre polices qui n’auront pas été choisies le seront également. Une d’entre elles sera adoptée dans les prochains mois et deviendra la police par défaut de toutes les applications Office de Microsoft 365.